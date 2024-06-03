رسميًّا.. ريال مدريد ينتصر على الاتحاد الفرنسي لكرة القدم
أعلن تيري هنري، مدرب المنتخب الأولمبي الفرنسي، عن قائمة من 25 لاعبا استعدادا للمشاركة في منافسات الألعاب الأولمبية الصيفية التي ستقام الشهر المقبل في العاصمة الفرنسية باريس.
وشهدت القائمة مفاجآت عديدة لعل أبرزها عدم دعوة المهاجم كيليان مبابي والذي كان مرشحًا لأن يتواجد ضمن القائمة لخوض الأولمبياد كونها ستقام في فرنسا، فضلا عن أن وجود مبابي سيعزز حظوظ بلاده المرشحة للظفر بالميدالية الذهبية.
وفضلا عن خلوها من اسم مبابي، المهاجم المنتظر الإعلان رسميا اليوم عن انضمامه لريال مدريد، خلت قائمة تيري هنري من لاعبي ريال مدريد الثلاثة وهم أوريلين تشواميني وإدواردو كامافينغا وفيرلاند ميندي، حيث أعلن النادي الملكي منذ أكثر من شهر عن أنه لن يسمح بانضمامهم إلى المنتخب الأولمبي حيث ستنتهي الألعاب الأولمبية قبل يومين فقط من انطلاق موسم الدوري الإسباني، في مقابل خوضهم طبعا منافسات كأس أمم أوروبا (14 يونيو ـ 14 يوليو).
وشكل غياب مبابي وتشواميني وكامافينغا وميندي عن القائمة الانتصار الذي حققه ريال مدريد الذي وقف بقوة ضد حرمانه من لاعبيه خلال أوج التحضيرات للموسم الجديد، فيما اعتبره آخرون سببا في إضعاف حظوظ فرنسا لنيل الذهب الأولمبي.
ووجه هنري الدعوة لخمسة وعشرين لاعبا للمنتخب الأولمبي الفرنسي من بينهم مهاجم أولمبيك ليون ألكسندر لاكازيت.
كما شهدت القائمة دعوة كل من وارن زائير إيمري وبرادلي باركولا نجمي باريس سان جيرمان، وأوليسيه مهاجم كريستال بالاس الإنجليزي وماتيس تيل مهاجم بايرن ميونخ الألماني.
وسبق لباريس سان جيرمان، بطل الدوري الفرنسي، أن أعلن عدم تسريح لاعبيه وارن زائير إيمري وبرادلي باركولا لمعسكر منتخب فرنسا الأولمبي في الألعاب الأولمبية الصيفية، لكن هنري وضع اللاعبين ضمن حساباته بشكل رسمي.
ويلعب منتخب فرنسا نهائيات مسابقة كرة القدم للألعاب الأولمبية باريس (24 يوليو ـ 10 أغسطس) المقبلين ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات الولايات المتحدة ونيوزيلندا وغينيا.