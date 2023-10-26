رغم الصحوة.. مانشستر يونايتد يواجه مهمة صعبة أمام مانشستر سيتي
رغم الصحوة وتحقيقه ثلاثة انتصارات متتالية لا تزال الشكوك تحيط بقدرة مانشستر يونايتد على الاستمرار بهذه الصورة قبل الاختبار الكبير الذي سيواجهه فريق المدرب إريك تين هاغ أمام ضيفه وجاره مانشستر سيتي حامل اللقب في الدوري الإنجليزي الممتاز مطلع الأسبوع المقبل.
وكان الهولندي تين هاغ في وضع لا يحسد عليه بينما كان فريقه متأخرا 0/1 قبيل النهاية في وقت سابق من الشهر الجاري قبل أن يحرز هدفين متأخرين ويخرج فائزا وينقذ المدرب من موقف غاية في الصعوبة.
وحقق مانشستر يونايتد فوزا آخر غير مقنع في ضيافة فريق الذيل شيفيلد يونايتد مطلع الأسبوع الحالي لكنه جاء في الوقت المناسب عقب أنباء وفاة أسطورة النادي بوبي تشارلتون.
ومرة أخرى وفي منتصف الأسبوع لم يظهر يونايتد بالمستوى المطلوب عندما فاز على ضيفه كوبنهاجن الدنماركي 1/0 ويصحح مساره في دوري أبطال أوروبا بفضل هدف من هاري ماغواير وتألق حارس المرمى أندريه أونانا الذي أنقذ ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع.
لكن الفوز هو الفوز وبالتأكيد ستكون الروح المعنوية أفضل قليلا خلال الاستعداد لمواجهة فريق المدرب بيب غوارديولا الذي استعاد توازنه هو الآخر بعد تعثر طفيف.
وتعرض مانشستر سيتي لهزيمتين متتاليتين في الدوري الإنجليزي قبل العطلة الدولية لكنه بدد كل الشكوك حول مستواه بالفوز محليا على برايتون وبعد ذلك بالانتصار على يانج بويز السويسري في دوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء.
ولا يحتاج غوارديولا لتذكيره بهزيمة فريقه في ملعب أولد ترافورد العام الماضي بعد أن سحق يونايتد 6/3 على أرضه.
وتوج مانشستر سيتي بكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب مانشستر يونايتد في طريقه للفوز بثلاثية ومعادلة إنجاز مانشستر يونايتد الذي حققه في 1999.
وبينما يبدو مانشستر يونايتد أفضل حالا هذا الموسم، فإن الفوز يوم الأحد سيجعله على بعد ثلاث نقاط من مانشستر سيتي الذي حذر مهاجمه السابق سيرجيو أغويرو من أن مانشستر يونايتد يمكن أن يمثل خطرا إذا لم يكن لديه شيء يخسره.
وقال أغويرو لصحيفة "مانشستر إيفيننغ نيوز": "لا أعتقد أن مانشستر يونايتد كان ضعيفا على الإطلاق، كان لديه لاعبون رائعون على الدوام وأظهر دائما القدرة على التعافي من الفترات السيئة والعودة إلى المنافسة".
ونقاط ضعف مانشستر يونايتد كانت معروفة جيدا، لكن قلة عدد أهدافه - إذ لديه أقل عدد من بين العشرة الأوائل - سلط الضوء على الوافد الجديد راسموس هويلوند.
ولم يسجل اللاعب البالغ من العمر 20 عاما بعد في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما أن المقارنات القاسية مع آلة تسجيل الأهداف في سيتي إيرلينغ هالاند واضحة، وإن كانت غير عادلة.
وسيكون يوم الأحد هو الوقت المناسب للاعب الأصغر سنا لإظهار قدراته.
وقال هويلوند: "لا يزال أمامي الكثير من العمل كي أتحسن وأتقدم لتحقيق هذا الهدف ببطء.. (لقاء القمة) سيكون فرصة كبيرة، لذا أنا أتطلع إليه. مواجهة منافس هو أمر استثنائي دائما، وإذا فزنا بالمباراة يمكننا الاقتراب من القمة".
وتنطلق مباريات الجولة المقبلة الجمعة ويتطلع توتنهام هوتسبير المتصدر المفاجئ خلال لقائه خارج ملعبه مع كريستال بالاس إلى توسيع الفارق الذي يفصله عن أقرب منافسيه إلى خمس نقاط.
وقام المدرب انجي بوستيكوجلو بتحديث فريق توتنهام في وقت سريع منذ انتقاله من سيلتيك، لكن المدرب الأسترالي لم يبالغ وتحدث بواقعية بعد الفوز على ضيفه فولهام يوم الإثنين الماضي.
وقال بوستيكوجلو بعد ما وصفها بأسوأ 45 دقيقة قدمها فريقه منذ توليه مهمة تدريبه: "سيكون من السهل للغاية بالنسبة لي الجلوس هنا وقول نحن فريق عظيم. يجب أن نكون أفضل. بالتأكيد نستطيع ذلك".
ويستضيف آرسنال الذي يحتل المركز الثالث شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب بعد غد السبت، بينما يسعى ليفربول صاحب المركز الرابع إلى الحفاظ على انطلاقته عندما يلعب على أرضه أمام نوتنغهام فورست يوم الأحد.
وسيتعين على نيوكاسل يونايتد صاحب المركز السادس تجاوز آثار خيبة الأمل بعد خسارته أمام بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا عندما يواجه ولفرهامبتون واندرارز بعد غد السبت.
وسيستضيف أستون فيلا، الذي يحتل المركز الخامس، لوتون تاون يوم الأحد.