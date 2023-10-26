رغم الصحوة.. مانشستر يونايتد يواجه مهمة صعبة أمام مانشستر سيتي

رغم الصحوة وتحقيقه ثلاثة انتصارات متتالية لا تزال الشكوك تحيط بقدرة مانشستر يونايتد على الاستمرار بهذه الصورة قبل الاختبار الكبير الذي سيواجهه فريق المدرب إريك تين هاغ أمام ضيفه وجاره مانشستر سيتي حامل اللقب في الدوري الإنجليزي الممتاز مطلع الأسبوع المقبل.

وكان الهولندي تين هاغ في وضع لا يحسد عليه بينما كان فريقه متأخرا 0/1 قبيل النهاية في وقت سابق من الشهر الجاري قبل أن يحرز هدفين متأخرين ويخرج فائزا وينقذ المدرب من موقف غاية في الصعوبة.

وحقق مانشستر يونايتد فوزا آخر غير مقنع في ضيافة فريق الذيل شيفيلد يونايتد مطلع الأسبوع الحالي لكنه جاء في الوقت المناسب عقب أنباء وفاة أسطورة النادي بوبي تشارلتون.