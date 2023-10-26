بعد المعاملة السيئة.. تحرك مفاجئ من مانشستر يونايتد تجاه دي خيا

وتستمر بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في كوت ديفوار من الـ13 من يناير إلى الـ11 من فبراير؛ ما يعني أن أونانا قد يغيب عن ما يصل إلى 8 مباريات لمانشستر يونايتد، لذا فإن النادي مستعد للتوجه إلى دي خيا، بعد طرده الصيف الماضي.

وأمضى دي خيا، البالغ من العمر 32 عامًا، 12 عامًا في أولد ترافورد قبل أن يغادر عندما انتهى عقده مع مانشستر يونايتد، إذ لم يوقع لأي ناد حتى الآن.

عُرض على دي خيا شروطًا مخفضة للبقاء في يونايتد حيث تم تخفيض أجره من 375 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع إلى 200 ألف جنيه إسترليني، وهو ما رفضه الحارس.

ومن المثير للدهشة أن يونايتد طلب من دي خيا أيضًا عدم الموافقة على الانضمام إلى نادٍ آخر حتى إكمال صفقة انتقال أونانا، وفقًا لذا صن.

وكان يُنظر إلى ذلك على أنه معاملة سيئة لحارس المرمى الأطول خدمة في تاريخ مانشستر يونايتد، والذي فاز بجائزة القفاز الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.

واشترى يونايتد ألتاي بايندير من فنربخشه مقابل 4.3 مليون جنيه إسترليني لكن توم هيتون سيكون الحارس البديل الوحيد في النادي خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية.