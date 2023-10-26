بعد المعاملة السيئة.. تحرك مفاجئ من مانشستر يونايتد تجاه دي خيا
يخطط مانشستر يونايتد لتحول مفاجئ من خلال مناشدة حارسه السابق ديفيد دي خيا للعودة في صفقة قصيرة الأجل.
وحسب صحيفة ذا صن، يشعر مانشستر يونايتد بالقلق من أنه سيعاني من نقص في مركز حراسة المرمى عندما يشارك الكاميروني رقم 1 أندريه أونانا في كأس الأمم الأفريقية يناير المقبل.
وتفاجأ مانشستر يونايتد بعد أن قام أونانا بإعلان العدول عن اعتزاله الدولي عقب مشكلته مع المدرب ريغبورت سونغ في كأس العالم الماضية بقطر.
وتستمر بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في كوت ديفوار من الـ13 من يناير إلى الـ11 من فبراير؛ ما يعني أن أونانا قد يغيب عن ما يصل إلى 8 مباريات لمانشستر يونايتد، لذا فإن النادي مستعد للتوجه إلى دي خيا، بعد طرده الصيف الماضي.
وأمضى دي خيا، البالغ من العمر 32 عامًا، 12 عامًا في أولد ترافورد قبل أن يغادر عندما انتهى عقده مع مانشستر يونايتد، إذ لم يوقع لأي ناد حتى الآن.
عُرض على دي خيا شروطًا مخفضة للبقاء في يونايتد حيث تم تخفيض أجره من 375 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع إلى 200 ألف جنيه إسترليني، وهو ما رفضه الحارس.
ومن المثير للدهشة أن يونايتد طلب من دي خيا أيضًا عدم الموافقة على الانضمام إلى نادٍ آخر حتى إكمال صفقة انتقال أونانا، وفقًا لذا صن.
وكان يُنظر إلى ذلك على أنه معاملة سيئة لحارس المرمى الأطول خدمة في تاريخ مانشستر يونايتد، والذي فاز بجائزة القفاز الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.
واشترى يونايتد ألتاي بايندير من فنربخشه مقابل 4.3 مليون جنيه إسترليني لكن توم هيتون سيكون الحارس البديل الوحيد في النادي خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية.
وأعرب قائد الشياطين الحمر، برونو فرنانديز الذي التقى مؤخرًا مع دي خيا في مانشستر، عن أسفه سابقًا لأن دي خيا لم يحصل على وداع يليق بما قدمه.
ويمكن أن يحدث ذلك الآن إذا قبِل الحارس عقدًا قصير الأمد يعيده إلى أولد ترافورد.
ويشعر الكثيرون أنه كان يجب الإبقاء على دي خيا بالنظر إلى مستوى أونانا المنخفض، منذ انتقاله إلى مانشستر يونايتد الصيف الماضي حيث تسبب في مشاكل كثيرة للنادي بأخطائه المتعددة.
ورغم ذلك، فقد أسهم أونانا بشدة في أول فوز لمانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا هذا العام، حينما تصدى لضربة جزاء أمام كوبنهاغن في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني يوم الثلاثاء الماضي.
وفضَّل إيريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد أونانا على دي خيا بسبب قدرة أونانا على اللعب بالقدمين والتمرير المتقن.