المنافسة بدأت.. هالاند يحطم رقمًا قياسيًّا لكيليان مبابي

يتوقع متابعو كرة القدم أن يكمل كيليان مبابي وإيرلينغ هالاند ما بدأه كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي من خلال خلق منافسة تستمر سنوات.

وتنافس ميسي ورونالدو على مدار ما يقرب من 14 عامًا، وما زالا يقدمان لمحبي الساحرة المستديرة سحرهما الخاص رغم ابتعادهما عن المسابقات الأوروبية.

ويبدو أن هالاند قد بدأ عمله فعليًّا إذ حطَّم رقمًا مسجَّلًا باسم كيليان مبابي الذي كان حتى الأمس أصغر لاعب يسجل 37 هدفًا في دوري أبطال أوروبا.

وحقق المهاجم النرويجي الدولي هذا الإنجاز بعد أن سجل هدفين في فوز مانشستر سيتي 3-1 على يونغ بويز أمس الأربعاء.