المنافسة بدأت.. هالاند يحطم رقمًا قياسيًّا لكيليان مبابي

المنافسة بدأت.. هالاند يحطم رقمًا قياسيًّا لكيليان مبابي
يتوقع متابعو كرة القدم أن يكمل كيليان مبابي وإيرلينغ هالاند ما بدأه كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي من خلال خلق منافسة تستمر سنوات.
وتنافس ميسي ورونالدو على مدار ما يقرب من 14 عامًا، وما زالا يقدمان لمحبي الساحرة المستديرة سحرهما الخاص رغم ابتعادهما عن المسابقات الأوروبية.
ويبدو أن هالاند قد بدأ عمله فعليًّا إذ حطَّم رقمًا مسجَّلًا باسم كيليان مبابي الذي كان حتى الأمس أصغر لاعب يسجل 37 هدفًا في دوري أبطال أوروبا.
وحقق المهاجم النرويجي الدولي هذا الإنجاز بعد أن سجل هدفين في فوز مانشستر سيتي 3-1 على يونغ بويز أمس الأربعاء.
ويبلغ هالاند حاليًّا 23 عامًا و96 يومًا، بينما وصل مبابي إلى هدفه الـ37 في دوري الأبطال حينما كان عمره 23 عامًا و295 يومًا، وفقًا لسبورتسكيدا.
وسجل المهاجم النرويجي 63 هدفًا في 67 مباراة في جميع المسابقات مع مانشستر سيتي منها 14 هدفًا في دوري أبطال أوروبا.
ويحتل مانشستر سيتي صدارة المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط، بفارق ثلاث نقاط عن لايبزيغ صاحب المركز الثاني بعد ثلاث مباريات.
ويستعد هالاند لحفل الكرة الذهبية إذ يعتبر المرشح الأبرز إلى جانب ليونيل ميسي للفوز بالجائزة هذا العام.
وتمكن المهاجم البالغ من العمر 23 عامًا من الفوز بالثلاثية مع مانشستر سيتي الموسم الماضي، كما قدَّم أداءً فرديًّا مذهلًا فاز من خلاله بلقب أفضل لاعب في إنجلترا.
وميسي وهو المرشح الآخر قاد الأرجنتين للفوز بكأس العالم في قطر العام الماضي.
ووفقًا لتقارير إسبانية فإن ميسي هو الأقرب للفوز بالكرة الذهبية.