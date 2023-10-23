أورتيغا يحذر إيدرسون.. أريد اللعب أساسيًّا مع مانشستر سيتي

وانضم أورتيغا لمانشستر سيتي قادمًا من أرمينيا بيليفيلد في 2022، لكنه اضطر في كثير من الأحيان إلى الاكتفاء بالتواجد على مقاعد البدلاء في ظل الاعتماد على إيدرسون.

وبعد أن شارك أورتيغا أساسيًّا في 17 مباراة فقط في المسابقات الأخرى منذ بداية الموسم الماضي، شعر الحارس الألماني بأنه استحق فرصة اللعب أساسيًّا أمام برايتون ويأمل أن يحصل على المزيد من الفرص لإظهار سبب مشاركته.

وقال أورتيغا في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور": "أنا طموح وأريد أن ألعب الكثير من المباريات، أنتظر دائمًا الحصول على فرصة للحصول على مزيد من الوقت للعب، إيدرسون يلعب بشكل جيد حقًا هذا الموسم، لقد بدأ بشكل جيد حقًا".