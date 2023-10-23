أورتيغا يحذر إيدرسون.. أريد اللعب أساسيًّا مع مانشستر سيتي

أورتيغا يحذر إيدرسون.. أريد اللعب أساسيًّا مع مانشستر سيتي
حذَّر ستيفان أورتيغا زميله إيدرسون مورايس من أنه غير مستعد للبقاء حارسًا ثانيا لمانشستر سيتي بعد أن حصل الحارس الألماني على فرصة المشاركة أساسيًّا أمام برايتون يوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتم اختيار أورتيغا، البالغ من العمر 30 عامًا، في التشكيلة الأساسية لمواجهة برايتون، ورغم تلقيه هدفًا، فإنه لم يرتكب الكثير من الأخطاء إذ عاد مانشستر سيتي إلى طريق الفوز في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ومنحت أهداف جوليان ألفاريز وإيرلينغ هالاند مانشستر سيتي الفوز 2/1 على ملعب الاتحاد.
وانضم أورتيغا لمانشستر سيتي قادمًا من أرمينيا بيليفيلد في 2022، لكنه اضطر في كثير من الأحيان إلى الاكتفاء بالتواجد على مقاعد البدلاء في ظل الاعتماد على إيدرسون.
وبعد أن شارك أورتيغا أساسيًّا في 17 مباراة فقط في المسابقات الأخرى منذ بداية الموسم الماضي، شعر الحارس الألماني بأنه استحق فرصة اللعب أساسيًّا أمام برايتون ويأمل أن يحصل على المزيد من الفرص لإظهار سبب مشاركته.
وقال أورتيغا في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور": "أنا طموح وأريد أن ألعب الكثير من المباريات، أنتظر دائمًا الحصول على فرصة للحصول على مزيد من الوقت للعب، إيدرسون يلعب بشكل جيد حقًا هذا الموسم، لقد بدأ بشكل جيد حقًا".
وأضاف: "أحاول الاستمرار في الضغط عليه كل يوم في الدورات التدريبية، أعتقد أنني استحققت أن أبدأ أمام برايتون أيضًا، في بعض الأحيان يكون الأمر صعبًا ولكن هذه هي وظيفتي، أن أكون عندما يحتاجني الفريق ومواصلة الضغط على إيدرسون كل يوم، أنا طموح، لذا بالطبع لست سعيدًا بالجلوس على مقاعد البدلاء، لكننا في فريق".
وأوضح أورتيغا: "أحاول الاستعداد وكأنني سألعب تحسبًا لأنك لا تعرف أبدًا ما سيحدث، وإذا لم تكن مستعدًا وشاركت، فلن تلعب بشكل جيد، لقد كنت متحمسًا عندما أخبرني بيب غوارديولا أنني سأبدأ أمام برايتون".
وواصل: "كنت أعلم أنها ستكون مباراة صعبة لأنني لعبت ضد برايتون في نهاية الموسم الماضي، يكون الأمر صعبًا عندما يضغط عليك فريق كما يفعلون في 90 دقيقة، اعتقدت أنني فعلت ذلك بشكل جيد".
وأكد: "لقد كانت مباراة مهتزة بعض الشيء لكنها كانت مباراة مهمة مرة أخرى، وظيفتي الرئيسة هي الإنقاذ ومحاولة التقاط العرضيات وأي شيء آخر".
أما غوارديولا مدرب مانشستر سيتي فقال: "سفر إيدرسون من البرازيل لإنجلترا استغرق وقتًا طويلاً، لقد حدث ذلك بضع مرات، لكنه لعب مباراتين هناك وفي اليوم الأول لوصوله كان متعبًا للغاية".
وأوضح: "عادةً ما يلعب أورتيغا في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة والآن بعد خروجنا من المسابقة من الجيد أن نريح إيدرسون".
وتابع: "يشعر اللاعبون الآخرون بالتعب ويمكن أن يشعر حراس المرمى أيضًا بالإرهاق، أورتيغا صبور وهادئ ويتمتع بالتمرير الجيد، ولهذا السبب قررنا التعاقد معه".
وهذا الموسم لعب أورتيغا مع مانشستر سيتي 3 مباريات تلقى فيها 3 أهداف، علما أنه لعب بالمجمل مع مانشستر سيتي 17 مباراة تلقى فيها 12 هدفًا وحافظ على نظافة الشباك مرتين.