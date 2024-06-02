أزمة بين الزمالك وغوميز
تلوح في الأفق أزمة جديدة داخل نادي الزمالك المصري؛ بسبب البرتغالي جوزيه غوميز المدير الفني للفريق، الذي لم يحصل على مستحقاته المالية، أخيرا.
وقال مصدر داخل نادي الزمالك، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن النادي حاليا لا يمتلك أي موارد مالية، يستطيع من خلالها تدبير سيولة لدفع مستحقات المدرب.
وأضاف: "غوميز لديه مستحقات تصل إلى 600 ألف دولار لم يحصل عليها في الفترة الماضية".
وتابع: "المدرب البرتغالي تحدث أكثر من مرة مع إدارة الفريق؛ بسبب عدم الحصول على مستحقاته في الفترة الماضية".
وأتم: "مجلس إدارة الزمالك طلب من غوميز الصبر لحين تدبير المبلغ في الفترة المقبلة".
وقاد غوميز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى التتويج ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، للمرة الثانية في تاريخ النادي الأبيض.
وفي آخر مباراة له قبيل فترة التوقف، فاز الزمالك 2-صفر على مضيفه الاتحاد السكندري في الجولة الـ25 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
ورفع الزمالك رصيده إلى 28 نقطة، وتقدم للمركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري المصري.