أزمة بين الزمالك وغوميز

وقال مصدر داخل نادي الزمالك، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن النادي حاليا لا يمتلك أي موارد مالية، يستطيع من خلالها تدبير سيولة لدفع مستحقات المدرب.

وأضاف: "غوميز لديه مستحقات تصل إلى 600 ألف دولار لم يحصل عليها في الفترة الماضية".

وتابع: "المدرب البرتغالي تحدث أكثر من مرة مع إدارة الفريق؛ بسبب عدم الحصول على مستحقاته في الفترة الماضية".

وأتم: "مجلس إدارة الزمالك طلب من غوميز الصبر لحين تدبير المبلغ في الفترة المقبلة".