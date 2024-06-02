الزمالك يكشف آخر تطورات قضية خالد بوطيب وأزمة القيد

وتابع: "نعمل على ملف بوطيب منذ فترة كبيرة، سواء قبل أو بعد إصدار الحكم، وهناك اتجاه إيجابي في القضية يجنبنا إيقاف القيد".

وأردف: "نحاول أن نتجنب إيقاف القيد بكل الطرق، ونسعى للوصول إلى حلول في كل القضايا".

وبسؤاله عن قضية جيمي باتشكيو، مدرب الفريق السابق، أوضح: "كانت هناك جلسة يوم 30 أبريل، لكن المحكمة أجلت الجلسة، ونحن بشكل عام نُحاول تجنيب الزمالك أي عقوبات ونتواصل مع جميع الأطراف، وإن شاء الله نصل لحلول وإنهاء كل القضايا".