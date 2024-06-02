الزمالك يكشف آخر تطورات قضية خالد بوطيب وأزمة القيد
كشف عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن آخر تطورات أزمة قضية غرامة خالد بو طيب لاعب الفريق السابق، والتي تسببت في إيقاف قيد الفريق الأبيض مجددا.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أعلن في وقت سابق عن إيقاف قيد نادي الزمالك لمدة 3 فترات، بسبب غرامة خالد بوطيب.
وقال أدهم في تصريحاته تلفزيونية: "الزمالك خسر قضية خالد بو طيب تمامًا والغرامة تقدر بمليونين و400 ألف يورو، ولكن هناك خبرا جيدا أنه في اتصالاتنا مع محامي اللاعب اقتربنا من الوصول لحل ودي، وسنعلن عن التفاصيل قريبًا، ونتجنب إيقاف القيد".
وتابع: "نعمل على ملف بوطيب منذ فترة كبيرة، سواء قبل أو بعد إصدار الحكم، وهناك اتجاه إيجابي في القضية يجنبنا إيقاف القيد".
وأردف: "نحاول أن نتجنب إيقاف القيد بكل الطرق، ونسعى للوصول إلى حلول في كل القضايا".
وبسؤاله عن قضية جيمي باتشكيو، مدرب الفريق السابق، أوضح: "كانت هناك جلسة يوم 30 أبريل، لكن المحكمة أجلت الجلسة، ونحن بشكل عام نُحاول تجنيب الزمالك أي عقوبات ونتواصل مع جميع الأطراف، وإن شاء الله نصل لحلول وإنهاء كل القضايا".
واستطرد: "نجتهد ونفعل كل ما في وسعنا لكي نجنب الزمالك عقوبة إيقاف القيد، الغرامات التي تم دفعها منذ يناير حوالي مليونين ونصف المليون دولار، غير المبلغ الذي سيتم دفعه بعد ذلك، هذه الأرقام كان الأولى أن يتم صرفها على الفرق لأن الرقم وصل لأكثر من 5 ملايين دولار".
واختتم: "الزمالك أخطأ في 14 قضية، وهذا يدل على أن هناك شيئا غير منضبط، وإن شاء الله نتمكن من حل هذه القضايا".