أحمد فتوح نجم الزمالك يكشف كواليس أزمة تحليل المنشطات

تحدث أحمد فتوح، نجم نادي الزمالك، عن تفاصيل الأزمة التي مر بها في وقت سابق، بعد اتهامه بتعاطي المخدرات.

وقال فتوح، في تصريحات تلفزيونية: "حدث سوء تفاهم، وقتها أنا تشاجرت مع عبد الله جمعة وأنا عصبي جدًا، وتركت المعسكر ورحلت، وهذه كارثة وأعترف، المستشار مرتضى منصور علم بالأمر وأنا أغلقت هاتفي، وطلب مني الحضور وتصالحنا وخضعت للعينة والأمر انتهى".

وأضاف: "حين عدت أجريت العينة وتم حل الأزمة ولم أعد للمشاركة مع الفريق، حتى صدور نتيجة العينة السلبية، انتظارا لرد كرامتي عبر منصات التواصل الاجتماعي أمام كل من اتهموني".

وأشار: "وقتها غادرت معسكر الزمالك بعد مشاجرة مع عبد الله جمعة، وليس خوفا من تحليل المنشطات".