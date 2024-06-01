أحمد فتوح نجم الزمالك يكشف كواليس أزمة تحليل المنشطات
تحدث أحمد فتوح، نجم نادي الزمالك، عن تفاصيل الأزمة التي مر بها في وقت سابق، بعد اتهامه بتعاطي المخدرات.
وقال فتوح، في تصريحات تلفزيونية: "حدث سوء تفاهم، وقتها أنا تشاجرت مع عبد الله جمعة وأنا عصبي جدًا، وتركت المعسكر ورحلت، وهذه كارثة وأعترف، المستشار مرتضى منصور علم بالأمر وأنا أغلقت هاتفي، وطلب مني الحضور وتصالحنا وخضعت للعينة والأمر انتهى".
وأضاف: "حين عدت أجريت العينة وتم حل الأزمة ولم أعد للمشاركة مع الفريق، حتى صدور نتيجة العينة السلبية، انتظارا لرد كرامتي عبر منصات التواصل الاجتماعي أمام كل من اتهموني".
وأشار: "وقتها غادرت معسكر الزمالك بعد مشاجرة مع عبد الله جمعة، وليس خوفا من تحليل المنشطات".
وأكمل: "حزنت بالتأكيد مما حدث، والموضوع أثّر فيّ نفسيًا، ووقتها لم يعرف أحد طريقة الوصول لي، كنت في المنزل وأغلق هاتفي وأنتظر نتيجة العينة، وقلت إنني لن أذهب إلى النادي إلا بعد نتيجة الاختبار".
كما تطرق فتوح للحديث عن مباراة السوبر الأفريقي المقبلة أمام الأهلي، قائلا: "بالنسبة لي ثأر كروي، نحن خسرنا بطولة من الأهلي في كأس مصر بالسعودية، ونريد أن نفوز بالبطولة القادمة وتكون بطولة أمام بطولة، كنت أتمنى الأهلي يفوز بدوري الأبطال لكي نواجهه في السوبر ونفوز عليهم".
وأتم: "أرى أن نسبة فوز الزمالك على الأهلي في السوبر الأفريقي 60 إلى 40، في مباراة الكأس كنا أفضل وأضعنا أهدافًا، وفي مباراة الدوري كنا موفقين، وإن شاء الله سنفوز بالسوبر".