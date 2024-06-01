صفقات مريبة وسمسرة.. ميركاتو الزمالك يتلقى ضربة موجعة

الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد قرر في وقت سابق إيقاف قيد الزمالك 3 فترات بسبب مستحقات خالد بوطيب لاعب الفريق السابق، والتي تبلغ مليونين و400 ألف يورو، بالإضافة إلى الإيقاف 3 فترات أخرى بسبب روى أغواش مساعد فيريرا المدير الفني السابق للفريق.

هذا بخلاف الحكم المنتظر في مستحقات جايمى باتشيكو المدير الفني السابق والتي تحدد يوم 31 يونيو للنطق بالحكم فيها.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن حسين لبيب رئيس النادي الأبيض، اكتشف وجود "سمسرة" من الباطن، في صفقة الأوغندي موتيابا.

وأوضح: "هناك وكيلان أوكراني ومصري، تم اكتشاف حصولهما على عمولة و"سمسرة" من الباطن، من الشركة التي تعاقدت مع موتيابا، وأن هذا الأمر، تسبب في حالة من الغليان داخل مجلس الإدارة.