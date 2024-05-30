الزمالك يتجه لشكوى إبراهيم سعيد للمجلس الأعلى للإعلام

وأكد أن مجلس الإدارة بصدد تقديم شكوى للمجلس الأعلى للإعلام ضد تجاوزات إبراهيم سعيد، الذي دأب على التقليل من نجوم الزمالك، والتقليل من النادي ومحاولة بث أمور غير جيدة بين الجماهير.

وأشار إلى أن ما يقدمه إبراهيم سعيد يعد مخالفًا لميثاق الشرف الإعلامي الذي يجب أن يتبناه الجميع ويجب على الإعلامي نفسه أن يلتزم بهذا الامر.

وأردف: "الأمر أصبح غريبًا جرّاء إصراره على مهاجمة أحمد سيد (زيزو) تارة وعبد الله السعيد تارة أخرى، إلى جانب الهجوم المستمر على شيكابالا، كابتن الفريق، وأحد أساطير نادي الزمالك، واستمر الأمر معه بمحاولاته التقليل من نادي الزمالك لكسب التعاطف".

واختتم: "الزمالك ليس ضعيفًا ولن يترك حقه، ولن يسمح بأي تجاوزات ضد الإدارة أو الجماهير أو نجوم الفريق وأساطيره".