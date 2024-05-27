مثيرات للجدل.. 6 جميلات يحكمن ريال مدريد الموسم المقبل

يقولون وراء كل رجل عظيم امرأة، هي مقولة صادقة بكل حرف فيها، تنطبق على كل المجالات وفي مقدمتها كرة القدم.

تلك المقولة كانت تُثبت كل عام عن طريق لاعب مختلف، تارة ليونيل ميسي وزوجته أنطونيلا، وأخرى كريستيانو رونالدو ووالدته العطوفة.

لكن لأن العالم سريع التغير، حديثنا سيكون عن نجوم آخرين غير الثنائي الذي استمر في التنافس طوال سنوات.

حديثنا سيكون عن مجموعة من نجوم ريال مدريد الذين تدار حياتهم الكروية والشخصية ربما عن طريق مجموعة أخرى من السيدات، نساء يمكنهن التحكم في مصير النادي الملكي بالموسم المقبل.

دعونا فيما يلي نستعرض أسماء تلك السيدات اللاتي يمكنهن تغيير مصير الكثير في تاريخ كرة القدم بالسنوات المقبلة: