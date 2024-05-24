حقيقة وقوع فينيسيوس جونيور في حب عارضة أزياء فينزويلية (فيديو)

قالت تقارير إخبارية برازيلية إن فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني، أنشأ علاقة صداقة حميمية مع عارضة الأزياء والمغنية الفينزويلية الشهيرة كورينا سميث.

وفي تقرير أورده موقع "أ بي سي"، ظهر جونيور مع كورينا سميث في لحظات حميمية خلال حفل غنائي لمايك تاورز في مدينة مدريد.

وقال المصدر ذاته إن فينيسيوس جونيور قد وقع بالفعل في حب المغنية الشهيرة كورينا سميث، التي تقدمها الصحف المدريدية على أنها صديقته الجديدة.

وتابع موقع "أ بي سي" قوله إن جونيور قضى موسما كرويا رائعا في 2023 ـ 2024، الذي كان أفضل الأعوام للنجم البرازيلي، بعد أن قاد الفريق الملكي للتتويج بطلاً للدوري الإسباني قبل بضعة أيام، كما سيخوض نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بروسيا دورتموند في الأول من يونيو المقبل، وذلك بعد أن خرج بطلا لموقعة ريال مدريد وبايرن ميونخ في نصف النهائي بتسجيله هدفي فريقه في الذهاب.