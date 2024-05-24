حقيقة وقوع فينيسيوس جونيور في حب عارضة أزياء فينزويلية (فيديو)
قالت تقارير إخبارية برازيلية إن فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني، أنشأ علاقة صداقة حميمية مع عارضة الأزياء والمغنية الفينزويلية الشهيرة كورينا سميث.
وفي تقرير أورده موقع "أ بي سي"، ظهر جونيور مع كورينا سميث في لحظات حميمية خلال حفل غنائي لمايك تاورز في مدينة مدريد.
وقال المصدر ذاته إن فينيسيوس جونيور قد وقع بالفعل في حب المغنية الشهيرة كورينا سميث، التي تقدمها الصحف المدريدية على أنها صديقته الجديدة.
وتابع موقع "أ بي سي" قوله إن جونيور قضى موسما كرويا رائعا في 2023 ـ 2024، الذي كان أفضل الأعوام للنجم البرازيلي، بعد أن قاد الفريق الملكي للتتويج بطلاً للدوري الإسباني قبل بضعة أيام، كما سيخوض نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بروسيا دورتموند في الأول من يونيو المقبل، وذلك بعد أن خرج بطلا لموقعة ريال مدريد وبايرن ميونخ في نصف النهائي بتسجيله هدفي فريقه في الذهاب.
لكن عام 2024 تميز أيضًا بأوقات شخصية رائعة لجونيور، بعيدا عما واجهه من إهانات عنصرية في ملاعب إسبانيا، حيث يبدو أنه قد وجد الحب مؤخرًا، بظهوره الأخير مع الحسناء الفينزويلية، المغنية كورينا سميث، التي شوهد معها في الأيام الأخيرة في مواقف حميمية للغاية.
وحضر جونيور مع كورينا التي تكبره بتسعة أعوام كاملة، يوم الثلاثاء برفقة بعض الأصدقاء حفل المغني البورتوريكي ميكي تاورز، الذي ظهر على المسرح مرتديا قميص ريال مدريد.
وانتشرت صور ومقاطع فيديو للبرازيلي جونيور والمغنية الفينزويلية بسرعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أظهر كلاهما مودة واضحة، وبعد نهاية العرض، غادر فيني وكورينا سميث المكان في نفس السيارة مع بعض الأصدقاء، فيما كانت كاميراهات المعجبين وبعض الصحفيين والمصورين تلاحق العاشقين الجديدين.
ووفقا للمصادر ذاتها، ليست المرة الأولى التي تظهر فيها المغنية الشهيرة مؤشراع علاقتها بنجم ريال مدريد ومنتخب البرازيل، إذ ظهرت منذ أيام في مدرجات ملعب سانتياغو برنابيو خلال مباراة ريال مدريد وقادش وشاركت صورها على حسابها في منصة إنستغرام.
وفي اللقطات المأخوذة من المدرجات الفاخرة لملعب بيرنابيو، كتبت كورينا: "حسم الدوري" في الإشارة إلى أن الريال توج رسميا بلقب الليغا.