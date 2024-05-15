اقتلاع جذور عائلة مبابي من باريس سان جيرمان

أعلن الفرنسي كيليان مبابي بشكل رسمي أخيرًا، عن انتهاء علاقته بباريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، في مقطع فيديو لم يكن متفقًا عليه مع إدارة النادي.

المقطع الذي تسبب في مشاكل كبيرة بينه وبين رئيس النادي ناصر الخليفي، بحسب ما نقلت تقارير صحفية، وصلت إلى حد الشجار والصوت العالي، لم يتم ذكر اسم رئيس النادي فيه بالشكر من قريب ولا من بعيد.

رغم أن مبابي شكر الكل، وسمى كل المدربين الذين عمل معهم والمديرين الرياضيين، ووجه الشكر للاعبي الفريق الذين لعب بجوارهم واستمر في مدح كلّ من هم خلف الكواليس من أطباء وعمال وما إلى ذلك.

لكن الوحيد الذي لم يتم ذكره في الفيديو كان ناصر الخليفي، والسبب معروف بعد كل التوترات التي ظهرت على السطح على مدار آخر عام.

ولهذا أصبح من المتوقع ألا يكون خروج كيليان من صفوف باريس سان جيرمان هو الخروج الأخير لأحد أفراد عائلة مبابي.