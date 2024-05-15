اقتلاع جذور عائلة مبابي من باريس سان جيرمان
أعلن الفرنسي كيليان مبابي بشكل رسمي أخيرًا، عن انتهاء علاقته بباريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، في مقطع فيديو لم يكن متفقًا عليه مع إدارة النادي.
المقطع الذي تسبب في مشاكل كبيرة بينه وبين رئيس النادي ناصر الخليفي، بحسب ما نقلت تقارير صحفية، وصلت إلى حد الشجار والصوت العالي، لم يتم ذكر اسم رئيس النادي فيه بالشكر من قريب ولا من بعيد.
رغم أن مبابي شكر الكل، وسمى كل المدربين الذين عمل معهم والمديرين الرياضيين، ووجه الشكر للاعبي الفريق الذين لعب بجوارهم واستمر في مدح كلّ من هم خلف الكواليس من أطباء وعمال وما إلى ذلك.
لكن الوحيد الذي لم يتم ذكره في الفيديو كان ناصر الخليفي، والسبب معروف بعد كل التوترات التي ظهرت على السطح على مدار آخر عام.
ولهذا أصبح من المتوقع ألا يكون خروج كيليان من صفوف باريس سان جيرمان هو الخروج الأخير لأحد أفراد عائلة مبابي.
البداية من إيثان مبابي
قد لا يعرف البعض تلك المعلومة، لكن عقد إيثان مبابي في صفوف باريس سان جيرمان ينتهي بنهاية الموسم الجاري.
ويبدو أن اللاعب الشاب صاحب الـ17 عامًا كان مصيره مرتبطًا بمصير شقيقه، وقد يظن البعض أنه كان ورقة ضغط في المفاوضات من أجل تجديد عقده لكن هنا بتلك الكيفية قد نكون ذهبنا بعيدًا للغاية.
لكن كل هذا لا يمنع أن عدم تجديد عقد إيثان حتى تلك اللحظة يثير بعض الشكوك، وليس الكثير منها فصاحب الأصول الكاميرونية الشاب قد تشك في قرابته بكيليان لو شاهدته يلعب كرة القدم.
لا نحاول التجني على إيثان لكن كيليان في عمره كان بطلًا للعالم، وسيظل اللاعب المراهق والشقيق الأصغر مجالًا للمقارنة مع شقيقه الأكبر طيلة مسيرته، وسيؤثر ذلك عليه بالسلب.
على أي حال على الأرجح سيرحل إيثان هو الآخر وتنقطع آخر صلة لمبابي وعائلته بباريس سان جيرمان.
فايزة العماري
برحيل كيليان وإيثان لن تجد فايزة العماري أي لاعب تمثله في صفوف باريس سان جيرمان، وستنتهي صلتها هي الأخرى بالنادي الفرنسي.
فايزة استفادت بشكل واضح من وجودها في النادي الفرنسي، ومن كونها وكيلة ولدها مبابي الذي تصادف كونه من أفضل النجوم في العالم.
لكن بالنسبة لقطاع لا بأس به من الجماهير فقد كان وجودها مكروهًا نظرًا لإثارتها للمشاكل، وتسببها في العديد من المتاعب، سواء للنادي الفرنسي أو منتخب الديوك الذي أمضى يورو 2020 محاصرًا بين تصريحات اللوم والمشاجرات بين فايزة وغيرها من أقارب نجوم فرنسا.
الخلاصة
مبابي سيرحل عن باريس ومعه سيأخذ شقيقه ووالدته، لكن هذا لن يغير من حقيقة أنه على صغر سنه إلا أنه أصبح من أساطير النادي بالفعل.
لكن تلك الأسطورة، سيتم قطع دابره من باريس سان جيرمان بشكل نهائي، ولن يبقى له أي شيء في الفريق العاصمي سوى ذكرياته وأرقامه التي ستظل خالدة.