بعد أزمة محرز.. صدمة جديدة لجماهير الأهلي السعودي
تلقت جماهير النادي الأهلي السعودي صدمة جديدة بعد النتائج المتراجعة للفريق خلال الفترة الماضية.
وكشفت صحيفة "الرياضية"، أن الألماني ماتياس يايسله، مدرب الفريق، سوف يستمر في عمله مدربا للفريق الموسم المقبل، رغم عدة أزمات واضحة فنية ظهرت الفترة الماضية بالفريق، كما أشارت عدة تقارير لوجود أزمة بين المدرب الألماني وعدة لاعبين بالفريق أبرزهم الجزائري رياض محرز.
وقالت الصحيفة، إن إدارة النادي طلبت من المدرب إعداد قائمة بالتدعيمات المطلوبة من وجهة نظره للفريق خلال سوق الانتقالات الصيفي المقبل.
وأوضحت أن "يايسله" أعد تلك القائمة بالفعل، وقد تضمنت صفقات محلية وأجنبية يراها مطلوبة لدعم صفوف الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد.
وأشارت إلى أن اللجنة الفنية في النادي، والتي تضم بجانب يايسله كلًّا من الإنجليزي رون جورلي، الرئيس التنفيذي، والويلزي لي كونجيرتون، المدير الرياضي، استقرت على القائمة وتنتظر الاجتماع مع مسؤولي الاستقطابات في رابطة دوري المحترفين للنقاش حولها وتحديد ميزانية النادي للميركاتو.
المدرب الألماني صاحب الـ36 عامًا، تولى تدريب الأهلي، مطلع الموسم الجاري، بعد عودة الفريق إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، وقاده نحو المركز الثالث في ترتيب الدوري، بعد مرور 29 جولة، برصيد 52 نقطة، لينافس التعاون والاتحاد على آخر مقاعد بطولة دوري النخبة الآسيوية في الموسم المقبل.
يذكر أن قائمة الموسم الجديد لأندية دوري روشن السعودي ستضمن 25 لاعبًا فقط، بواقع 15 لاعبًا محليًّا، و10 أجانب بينهم 2 مواليد 2003 وما فوق.