بعد أزمة محرز.. صدمة جديدة لجماهير الأهلي السعودي

تلقت جماهير النادي الأهلي السعودي صدمة جديدة بعد النتائج المتراجعة للفريق خلال الفترة الماضية.

وكشفت صحيفة "الرياضية"، أن الألماني ماتياس يايسله، مدرب الفريق، سوف يستمر في عمله مدربا للفريق الموسم المقبل، رغم عدة أزمات واضحة فنية ظهرت الفترة الماضية بالفريق، كما أشارت عدة تقارير لوجود أزمة بين المدرب الألماني وعدة لاعبين بالفريق أبرزهم الجزائري رياض محرز.

وقالت الصحيفة، إن إدارة النادي طلبت من المدرب إعداد قائمة بالتدعيمات المطلوبة من وجهة نظره للفريق خلال سوق الانتقالات الصيفي المقبل.