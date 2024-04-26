تغريدة مثيرة من نادي الرياض بعد الفوز على الأهلي السعودي (صورة)

نشر نادي الرياض تغريدة مثيرة عبر حسابه على منصة "X" بعد الفوز على الأهلي في الدوري السعودي.

وسجل الرياض هدفًا في كل شوط ليفوز 2/1 على الأهلي، أمس الخميس، في الجولة الـ29 من الدوري السعودي.

وسجل للرياض بيراما توري هدفًا في الدقيقة 43، وعبد الهادي ردن الحراجين في الدقيقة 84، في حين سجل للأهلي فرانك كيسي في الدقيقة 45+10.

وبعد المباراة نشر الرياض عبر حسابه في منصة "X" صورة للوحة المباراة وعليها النتيجة وكتب: "تعودنا وما به جديد، هذا الأهلي بالجيب".

وفي التغريدة شارك الرياض صورة قديمة نشر فيها صورة للوحة المباراة بعد فوزه 2/0 على الأهلي.

وفاز الأهلي 3/0 على الرياض في الدور الأول في نوفمبر الماضي.

والموسم الماضي تقابلا مرتين في دوري يلو، وفاز كل فريق على الآخر بنفس النتيجة (2/0).

ويملك الرياض 28 نقطة من 29 مباراة في المركز الـ14 مقابل 52 نقطة للأهلي من 28 مباراة في المركز الثالث.