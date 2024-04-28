صفقة تبادلية ضخمة بين الأهلي السعودي وأتلتيكو مدريد

كشفت تقارير صحفية، أن إدارة النادي الأهلي السعودي تستهدف التعاقد مع الإسباني بابلو باريوس، نجم أتلتيكو مدريد الإسباني بالميركاتو الصيفي المقبل، في مقابل صفقة تبادلية يتم على أساسها بيع غابرييل فيغا، نجم "الراقي" الحالي.

فيغا لم يظهر بمستواه المأمول مع الأهلي حتى قبل تعرضه للإصابة بالتواء في الكاحل، خلال مباراة الأخدود، في فبراير الماضي.

ووفقا لما ذكره موقع "estoesatleti" نقلا عن "AtletiHouse"، فإن مسؤولي الأهلي يرغبون في تكرار تجربتهم في التعاقد مع الشباب الواعدين، فأبدوا رغبتهم في ضم باريوس، لاعب وسط النادي الإسباني، بعد تعاقدهم من قبل مع غابرييل فيغا.