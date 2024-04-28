صفقة تبادلية ضخمة بين الأهلي السعودي وأتلتيكو مدريد
كشفت تقارير صحفية، أن إدارة النادي الأهلي السعودي تستهدف التعاقد مع الإسباني بابلو باريوس، نجم أتلتيكو مدريد الإسباني بالميركاتو الصيفي المقبل، في مقابل صفقة تبادلية يتم على أساسها بيع غابرييل فيغا، نجم "الراقي" الحالي.
فيغا لم يظهر بمستواه المأمول مع الأهلي حتى قبل تعرضه للإصابة بالتواء في الكاحل، خلال مباراة الأخدود، في فبراير الماضي.
ووفقا لما ذكره موقع "estoesatleti" نقلا عن "AtletiHouse"، فإن مسؤولي الأهلي يرغبون في تكرار تجربتهم في التعاقد مع الشباب الواعدين، فأبدوا رغبتهم في ضم باريوس، لاعب وسط النادي الإسباني، بعد تعاقدهم من قبل مع غابرييل فيغا.
وأشار التقرير إلى أن المحادثات بين أتلتيكو مدريد وفيغا بدأت بالفعل من أجل خروج محتمل للاعب من النادي الأهلي، خلال الصيف المقبل، كما أن ناديا آخر إنجليزيا قام بالاستفسار عن إمكانية التعاقد مع اللاعب قبل عدة أسابيع، لكن الأهلي طلب الانتظار لما بعد أولمبياد باريس، حيث من المحتمل أن يشارك فيغا مع منتخب بلاده في المنافسات المنتظرة؛ ما قد يزيد سعره.
وأكد الموقع أن باريوس هو أحد الخيارات التي وضعها مسؤولو الأهلي، لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد، رغم أنهم لم يبدأوا المفاوضات الرسمية معه، حتى الآن.
وقبل إصابته، شارك فيغا في 16 مباراة مع الأهلي السعودي ببطولة دوري روشن، وسجل 4 أهداف، وقدم 3 تمريرات حاسمة، في حين أنه خلال الموسم الماضي 2022-23 برفقة سيلتا فيغو، لعب دورا بارزا في الدوري الإسباني، وأحرز 11 هدفًا.
وانتقل صاحب الـ21 عامًا إلى الأهلي السعودي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من سيلتا فيغو الإسباني.
ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 52 نقطة، فيما يتصدر نادي الهلال المسابقة برصيد 80 نقطة.