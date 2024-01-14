أبرز مباريات اليوم: ريال مدريد ضد برشلونة.. ومصر أمام موزمبيق

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

لاتسيو ضد ليتشي، الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية والنصف بتوقيت السعودية، عبر قناة "AD SPORTS Premium 1 ".

كالياري ضد بولونيا، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت السعودية، عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

فيورنتينا ضد أودينيزي، السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية، عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

ميلان ضد روما، في تمام العاشرة إلا ربعًا مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة إلا ربعًا بتوقيت السعودية، عبر قناة "AD SPORTS Premium 1 ".