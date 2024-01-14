أبرز مباريات اليوم: ريال مدريد ضد برشلونة.. ومصر أمام موزمبيق
عشاق كرة القدم حول العالم على موعد مع يوم كروي مميز، اليوم الأحد، في ظل منافسات بطولتي كأس آسيا وأفريقيا، بالإضافة إلى كلاسيكو نهائي كأس السوبر الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة.
وفي الدوري الإنجليزي قمة أخرى بين مانشستر يونايتد مع توتنهام، وفي الدوري الإيطالي ميلان يواجه روما.
مواعيد مباريات أمم أفريقيا
نيجيريا وغينيا الاستوائية - الـ4 مساء بتوقيت القاهرة، الـ5 بتوقيت السعودية - beIN Sports HD 2 Max.
مصر وموزمبيق - الـ7 مساء بتوقيت القاهرة - الـ8 بتوقيت السعودية - beIN Sports HD 1 Max.
غانا والرأس الأخضر - الـ10 مساء بتوقيت القاهرة - الـ11 بتوقيت السعودية - beIN Sports HD 2 Max.
موعد مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني
ريال مدريد ضد برشلونة - الـ9 مساء بتوقيت القاهرة - الـ10 بتوقيت السعودية - SSC1 HD.
مواعيد مباريات كأس آسيا
اليابان ضد فيتنام، الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية والنصف بتوقيت السعودية، عبر قناة "beIN ASIAN CUP 1".
الإمارات ضد هونغ كونغ، الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف بتوقيت السعودية، عبر قناة "beIN ASIAN CUP 1".
إيران ضد فلسطين، السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية، عبر قناة "beIN ASIAN CUP 1".
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
إيفرتون ضد أستون فيلا، الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت السعودية، عبر قناة "beIN Sports HD 1".
مانشستر يونايتد ضد توتنهام، السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت السعودية، عبر قناة "beIN Sports HD 1".
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
لاتسيو ضد ليتشي، الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية والنصف بتوقيت السعودية، عبر قناة "AD SPORTS Premium 1 ".
كالياري ضد بولونيا، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت السعودية، عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".
فيورنتينا ضد أودينيزي، السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية، عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".
ميلان ضد روما، في تمام العاشرة إلا ربعًا مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة إلا ربعًا بتوقيت السعودية، عبر قناة "AD SPORTS Premium 1 ".