الكلاسيكو.. ثأر ريال مدريد أم فرصة برشلونة لحل أزماته؟

يواجه ريال مدريد نظيره برشلونة في كلاسيكو جديد، مساء اليوم الأحد، في نهائي كأس السوبر الإسباني، على ملعب "الأول بارك"، حيث تقام البطولة في المملكة العربية السعودية.

وتأهل ريال مدريد بعد الفوز في مباراة قوية أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 5-3، بمواجهة امتدت لشوطين إضافيين.

وبرشلونة حسم التأهل للنهائي في الوقت الأصلي بالفوز على فالنسيا بهدفين دون مقابل.

ويأمل ريال مدريد بالثأر من برشلونة، بعد خسارته لقب السوبر الإسباني في الموسم الماضي أمام غريمه.

ويعد برشلونة هو البطل التاريخي للسوبر الإسباني بواقع 14 لقبًا، يليه ريال مدريد برصيد 12 لقبًا.

وواجه "الميرنغي" غريمه برشلونة في 8 نهائيات بكأس السوبر الإسباني، فاز الملكي باللقب 6 مرات مقابل مرتين لصالح الفريق الكتالوني.