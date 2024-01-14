الكلاسيكو.. ثأر ريال مدريد أم فرصة برشلونة لحل أزماته؟
يواجه ريال مدريد نظيره برشلونة في كلاسيكو جديد، مساء اليوم الأحد، في نهائي كأس السوبر الإسباني، على ملعب "الأول بارك"، حيث تقام البطولة في المملكة العربية السعودية.
وتأهل ريال مدريد بعد الفوز في مباراة قوية أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 5-3، بمواجهة امتدت لشوطين إضافيين.
وبرشلونة حسم التأهل للنهائي في الوقت الأصلي بالفوز على فالنسيا بهدفين دون مقابل.
ويأمل ريال مدريد بالثأر من برشلونة، بعد خسارته لقب السوبر الإسباني في الموسم الماضي أمام غريمه.
ويعد برشلونة هو البطل التاريخي للسوبر الإسباني بواقع 14 لقبًا، يليه ريال مدريد برصيد 12 لقبًا.
وواجه "الميرنغي" غريمه برشلونة في 8 نهائيات بكأس السوبر الإسباني، فاز الملكي باللقب 6 مرات مقابل مرتين لصالح الفريق الكتالوني.
تصريحات أنشيلوتي
وعلى الرغم من رغبة جماهير ريال مدريد بقوة في الثأر من الغريم التقليدي، إلا أن كارلو أنشيلوتي، مدرب الميرنغي، رفض هذه الفكرة، قائلا في المؤتمر الصحفي الذي سبق اللقاء: "ريال مدريد لا يخرج للانتقام، إنه يخرج لتقديم أقصى ما لديه؛ لأن هذه متطلبات هذا القميص وهذا النادي، نحن على بعد خطوة واحدة من أول لقب في الموسم. سنحاول القيام بما يجب علينا فعله، وهو محاولة الفوز بالنهائي".
حل أزمات برشلونة
في المقابل يرى معسكر برشلونة، أن الفوز على الريال سيكون بمثابة انطلاقة جديدة للفريق لباقي الموسم؛ لما تمثله هذه المباراة من أهمية ودفعة قوية، خاصة من الناحية المالية في ظل الأزمة الاقتصادية التي تواجه الفريق في الفترة الماضية، وتمنعه من إبرام تعاقدات قوية.
وعن هذه المباراة، قال الأوروغوياني لويس سواريز، مهاجم إنتر ميامي الأمريكي الحالي وبرشلونة السابق، إنه من المتوقع أن يجتمع هو وليونيل ميسي وجوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس معًا لمشاهدة مباراة فريقهم السابق أمام ريال مدريد.
وتابع: "الوضع الحالي هو ما يميز البلوغرانا، التواجد في نهائي كأس السوبر يُظهر مدى جودة الفريق الموجود، عليهم فقط أن يحاولوا اقتناص الكأس؛ وهو الأمر الذي سيساعد تشافي والفريق بأكمله عاطفيًا ومعنويًا ويمنحه دفعة للأمام".
تصريحات تشافي
من جانبه، قال تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، إن مواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد هي "السيناريو المثالي لإثبات أسلوبنا، وعلينا أن نؤكد هويتنا، والاستحواذ على الكرة من الريال والسيطرة عليهم. نحن نملك فكرة واضحة للعب لا تتغير أيًا كانت الخطة التي سنخوض بها اللقاء".
وشدد: "النهائي سيكون بنسبة 50/50، إنها مواجهة الكلاسيكو ولا يمكن أبدًا التنبؤ بما يمكن أن يحدث في هذه المباراة، لا سيما أنها نهائي بطولة مهمة".
موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة
تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم، بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة SSC 1 HD.