خطأ طريف من أنشيلوتي خلال مؤتمر مواجهة برشلونة (فيديو)
وقع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني في خطأ طريف خلال المؤتمر الصحفي لمباراة برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني.
ويستعد ريال مدريد لمواجهة برشلونة غدا الأحد في العاصمة السعودية الرياضية.
وتأهل ريال مدريد إلى المباراة النهائية بعدما تغلب على أتلتيكو مدريد بخمسة أهداف لهدفين، فيما تخطى برشلونة منافسه أوساسونا بهدفين دون رد.
وكان المدرب الإيطالي يتحدث عن اللاعبين ذوي الخبرة بفريقه؛ إذ وصفهم بالمحاربين القدامى الذي يؤدون دورا كبيرا.
وحينما أرد أنشيلوتي ضرب أمثلة على هؤلاء اللاعبين قال :"مودريتش، كروس، كارفخال، راموس!".
وسرعان ما أدرك أنشيلوتي أنه أخطأ في ذكر راموس الذي غادر ريال مدريد منذ عامين، ثم ضحك وأكمل حديثه.
ولم يعد سيرجيو راموس الذي يعد من أساطير ريال مدريد لاعبا بالنادي؛ إذ غادر إلى باريس سان جيرمان لمدة موسمين ثم وقّع في بداية هذا الموسم لنادي إشبيلية.