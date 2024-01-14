ترتيب الدوري الإيطالي.. إنتر ميلان يكتسح مونزا ويعزز صدارته

اكتسح فريق إنتر ميلان نظيره مونزا بنتيجة (5-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في إطار منافسات الجولة العشرين للدوري الإيطالي.

وتقدم هاكان تشالهان بالهدف الأول لصالح إنتر ميلان، في الدقيقة 12، ثم سجل زميله لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 14.

وتمكن هاكان تشالهان أوغلو من تسجيل الهدف الثاني له والثالث للضيوف، في الدقيقة 60.