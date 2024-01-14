ترتيب الدوري الإيطالي.. إنتر ميلان يكتسح مونزا ويعزز صدارته
ارتفع رصيد إنتر ميلان إلى 51 نقطة في الصدارة
اكتسح فريق إنتر ميلان نظيره مونزا بنتيجة (5-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في إطار منافسات الجولة العشرين للدوري الإيطالي.
وتقدم هاكان تشالهان بالهدف الأول لصالح إنتر ميلان، في الدقيقة 12، ثم سجل زميله لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 14.
وتمكن هاكان تشالهان أوغلو من تسجيل الهدف الثاني له والثالث للضيوف، في الدقيقة 60.
ونجح مونزا في تقليص الفارق بعدما حصل على ضربة جزاء حيث حولها ماتيو بيسينا إلى هدف أول في الدقيقة 69.
وحصل إنتر ميلان، في الدقيقة 84، على ضربة جزاء حيث تمكن لاوتارو مارتينيز من تحويلها إلى هدف رابع للفريق.
وأنهى ماركوس تورام خماسية فريق إنتر ميلان بعدما سجل هدفًا في الدقيقة 88.
بتلك النتيجة، ارتفع رصيد إنتر ميلان إلى 51 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد مونزا عند 25 نقطة في المركز الحادي عشر.