سوريا تكتفي بالتعادل أمام أوزبكستان في كأس آسيا

فرض التعادل السلبي نفسه على مواجهة سوريا وأوزبكستان التي أقيمت، اليوم السبت، على استاد جاسم بن حمد في الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة كأس آسيا.

وبدأ المنتخب السوري المباراة بقوة في الدقائق بحثا عن هدف أول وتمكن من تهديد مرمى أوزبكستان في أكثر من مناسبة لكن دون هز شباك أوتكير يوسوبوف.

وحاول منتخب أوزبكستان هو الآخر تهديد مرمى أحمد مدنية حارس سوريا، وكاد يتمكن من تسجيل هدف في أكثر من مناسبة، لولا يقظة الدفاع.