تطورات إيجابية.. موعد عودة إمام عاشور لمباريات الأهلي
كشفت قناة أون تايم سبورتس المصرية موعد عودة إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للمباريات، بعد إجرائه جراحة في الكتف أخيرا.
وأصيب إمام عاشور في الكتف خلال مباراة مصر مع نيوزيلاندا في قبل نهائي كأس العاصمة الإدارية، خلال التوقف الدولي الجاري.
وأجرى اللاعب جراحة، وصفها النادي الأهلي بالناجحة؛ إذ تقلصت مدة غيابه.
وحسب أون تايم سبورتس، فإن عودة إمام عاشور سوف تكون بعد شهر ونصف الشهر من الآن، وهو أمر عكس المتوقع سابقا بغياب اللاعب 3 أشهر على الأقل.
وبات مؤكدا أن يستكمل عاشور مع الأهلي المصري مشوار دوري أبطال أفريقيا، حيث سيلحق على الأقل بمباراتي النهائي ـ حال تجاوز الفريق ربع وقبل النهائي.
ويعد عاشور أحد أبرز عناصر خط وسط الأهلي المصري، منذ انتقاله إليه قادما من ميتلاند الدنماركي الذي قضى معه فترة لا تتجاوز الستة أشهر فقط.
ويعاني الأهلي من عدد كبير من الإصابات مثل محمد الشناوي، وأليو ديانغ، ووسام أبو علي، بالإضافة إلى إمام عاشور.