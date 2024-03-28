تطورات إيجابية.. موعد عودة إمام عاشور لمباريات الأهلي

وأجرى اللاعب جراحة، وصفها النادي الأهلي بالناجحة؛ إذ تقلصت مدة غيابه.

وحسب أون تايم سبورتس، فإن عودة إمام عاشور سوف تكون بعد شهر ونصف الشهر من الآن، وهو أمر عكس المتوقع سابقا بغياب اللاعب 3 أشهر على الأقل.

وبات مؤكدا أن يستكمل عاشور مع الأهلي المصري مشوار دوري أبطال أفريقيا، حيث سيلحق على الأقل بمباراتي النهائي ـ حال تجاوز الفريق ربع وقبل النهائي.