"الشماتة في إصابة إمام عاشور" تثير جدلا في مصر
أعرب العديد من الإعلاميين والمتابعين رفضهم لحالة الشماتة في الإصابة التي لحقت بإمام عاشور، نجم الأهلي المصري، والتي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب مصر في مواجهة نيوزيلندا.
والتقى منتخب مصر مع نظيره نيوزيلندا، أمس الجمعة، في إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، وفاز الفراعنة بهدف دون رد سجله مصطفى محمد من ركلة جزاء.
وشهدت المباراة سقوط إمام عاشور على أرضية الملعب بعد التحام قوي مع مدافع المنتخب النيوزيلندي في الدقيقة 25، ليقرر حسام حسن المدير الفني استبداله والدفع بحمدي فتحي.
وانتقل اللاعب إلى المستشفى فورًا بصحبة الطبيب، وخضع لأشعة أثبتت إصابته بخلع ما بين مفصل الترقوة ولوح الكتف.
وبعد الإصابة تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي آراء ساخرة وشامتة من إصابة لاعب الزمالك السابق.
أحمد شوبير
وكان أول الرافضين لما حدث هو الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، قائلا في تصريحات تلفزيونية: "تفاجأت بأن هناك بعض الأشخاص من أصحاب النفوس المريضة، شامتين في إمام عاشور بعد تعرضه لإصابة قوية بخلع في الكتف".
وأضاف: "هل وصلتم إلى هذا المستوى من الدناءة، إمام عاشور إنسان أيًّا كان النادي الذي يلعب له، وهو يمثل منتخب بلدنا، ولا يجب الشماتة في إصابته هو أو غيره حتى لو لم يكن لاعب كرة قدم، أقول لكل من شمت في إصابة إمام عاشور (يا رب تشوف هذا الإصابة في أكثر من تحبون)".
واختتم شوبير: "أتمنى عودة إمام عاشور سريعا للملاعب لأنه أحد الركائز الأساسية، سواء في تشكيلة منتخب مصر أو النادي الأهلي".
إبراهيم عبد الجواد
من جانبه، قال الإعلامي إبراهيم عبد الجواد: "هو أنتوا لحقتوا تنسوا أحمد رفعت؟! لا يوجد إنسان سوي ممكن يشمت في إصابة لاعب مثل اللي حصل مع إمام عاشور، وفيه ناس بتحاول توصل إن هذا جزء من عالم الكرة والشماتة فيا لمنافس، أتفهم هذا في تحفيل خاص بالكرة، ولكن هذا بني آدم له عائلة، ولا هل لازم يكون لاعب يموت على أرض الملعب لكي ندعو له؟ ربنا يشفيه ويرجعه سالم لأهله".
وتابع: "ما حدث مع أحمد رفعت آية من آيات ربنا، وأفعالكم وأقوالكم هي ما سيجازيكم عليها ربنا".
خالد الغندور
فيما قال الإعلامي الرياضي خالد الغندور، عبارات الشماتة في إصابة إمام عاشور.
وقال الغندور في تصريحات إذاعية، واصفا أن من يشمت في مرض أي إنسان شخص مريض نفسي.
وكتب إمام عاشور على حسابه على موقع "إنستغرام": "أعوذ بالله العلي العظيم من شر الحاقدين، ومن شر الحاسدين ومن شر الخائنين ومن شر الناظرين".
وأضاف لاعب الأهلي: "حسبي الله ونعم الوكيل، الحمد لله على كل شيء وشكرا لكل حد سأل عليا ومعرفتش أرد شكرا ليكم وبالتوفيق لمنتخب مصر في اللي جي".
ويشكل غياب إمام عاشور لمدة شهرين ضربة للأهلي، الذي سيلاقي سيمبا في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وسيلاقي الزمالك الشهر المقبل.