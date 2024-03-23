"الشماتة في إصابة إمام عاشور" تثير جدلا في مصر

أعرب العديد من الإعلاميين والمتابعين رفضهم لحالة الشماتة في الإصابة التي لحقت بإمام عاشور، نجم الأهلي المصري، والتي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب مصر في مواجهة نيوزيلندا.

والتقى منتخب مصر مع نظيره نيوزيلندا، أمس الجمعة، في إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، وفاز الفراعنة بهدف دون رد سجله مصطفى محمد من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة سقوط إمام عاشور على أرضية الملعب بعد التحام قوي مع مدافع المنتخب النيوزيلندي في الدقيقة 25، ليقرر حسام حسن المدير الفني استبداله والدفع بحمدي فتحي.

وانتقل اللاعب إلى المستشفى فورًا بصحبة الطبيب، وخضع لأشعة أثبتت إصابته بخلع ما بين مفصل الترقوة ولوح الكتف.

وبعد الإصابة تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي آراء ساخرة وشامتة من إصابة لاعب الزمالك السابق.