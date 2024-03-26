الخطيب يكافئ إمام عاشور
قرر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري، تعديل عقد إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد تألقه خلال الفترة الماضية.
وقال مصدر مقرب من اللاعب، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن إمام عاشور كان يتقاضى في الأهلي 12 مليون جنيه، ولكن بعد قرار الخطيب سيتقاضى 15 مليون جنيه مثل محمد الشناوي، ليكون أعلى راتب في الفريق.
وتابع: "الخطيب تواصل مع إمام وأبلغه بالقرار، وبانتظار إنهاء الأمور بشكل رسمي عقب عودة اللاعب من قطر".
وأضاف أن قرار الخطيب جاء كحالة تحفيزية للاعب بعد إصابته التي جاءت في وقت صعب للغاية، وفي ظل تألقه.
وأتم أن إمام سعيد بقرار الخطيب، خاصة وأنه كان يتحدث مع المقربين عن رغبته بتعديل عقده مع الأهلي.
وأصيب إمام عاشور في الكتف أثناء مباراة منتخب مصر في قبل نهائي كأس العاصمة الإدارية مع نيوزيلاندا.
ويعدّ عاشور أحد أهم عناصر خط وسط النادي الأهلي هذا الموسم، منذ انتقاله له مطلع الموسم الجاري قادما من ميتدلاند الدنماركي، الذي قضى معه رحلة احترافية قصيرة للغاية.