الخطيب يكافئ إمام عاشور

وقال مصدر مقرب من اللاعب، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن إمام عاشور كان يتقاضى في الأهلي 12 مليون جنيه، ولكن بعد قرار الخطيب سيتقاضى 15 مليون جنيه مثل محمد الشناوي، ليكون أعلى راتب في الفريق.

وتابع: "الخطيب تواصل مع إمام وأبلغه بالقرار، وبانتظار إنهاء الأمور بشكل رسمي عقب عودة اللاعب من قطر".

وأضاف أن قرار الخطيب جاء كحالة تحفيزية للاعب بعد إصابته التي جاءت في وقت صعب للغاية، وفي ظل تألقه.

وأتم أن إمام سعيد بقرار الخطيب، خاصة وأنه كان يتحدث مع المقربين عن رغبته بتعديل عقده مع الأهلي.