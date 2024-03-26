الأهلي يعلن تلقيه أخبارا إيجابية بشأن إصابة إمام عاشور

كشف أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، أن حالة إمام عاشور، لاعب خط وسط الفريق، مستقرة للغاية، بعد الجراحة التي خضع لها ‏في الكتف.‏

وأصيب إمام عاشور في الكتف أثناء مباراة منتخب مصر في قبل نهائي كأس العاصمة الإدارية مع نيوزيلاندا.