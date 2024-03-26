الأهلي يعلن تلقيه أخبارا إيجابية بشأن إصابة إمام عاشور
كشف أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، أن حالة إمام عاشور، لاعب خط وسط الفريق، مستقرة للغاية، بعد الجراحة التي خضع لها في الكتف.
وأصيب إمام عاشور في الكتف أثناء مباراة منتخب مصر في قبل نهائي كأس العاصمة الإدارية مع نيوزيلاندا.
وأوضح طبيب الأهلي، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، أن الجهاز الطبي منح اللاعب راحة لمدة أسبوع، يبدأ بعدها برنامج التأهيل في الجيم وفي الملعب.
وحسب تصريحات طبيب الأهلي، فإن الجراحة التي أجراها تدعو للتفاؤل، وتقلص فترة غيابه عن الملاعب، التي ستتحدد في ضوء البرنامج التأهيلي الذي ينتظم فيه خلال الأيام القادمة.
ويستعد الأهلي لمباراة سيمبا في تنزانيا، المقرر لها يوم 29 مارس الجاري، في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.
ويعدّ عاشور أحد أهم عناصر خط وسط النادي الأهلي هذا الموسم منذ انتقاله له مطلع الموسم الجاري قادما من ميتدلاند الدنماركي، الذي قضى معه رحلة احترافية قصيرة للغاية.