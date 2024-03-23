تعليق مثير من إمام عاشور بعد إصابته القوية (صورة)

أطلق إمام عاشور، لاعب الأهلي ومنتخب مصر، تعليقا مثيرا، بعد إصابته أمام مع نيوزيلندا أمس الجمعة.

وتعرض إمام عاشور لإصابة في الدقيقة 23 من مباراة مصر ونيوزيلندا الودية، وغادر المباراة باكيًا وشارك مكانه حمدي فتحي.

وتردد أن مدة غياب إمام عاشور ستصل إلى شهرين، بعد إصابته بخلع بين مفصل الترقوة ولوح الكتف.