تعليق مثير من إمام عاشور بعد إصابته القوية (صورة)
أطلق إمام عاشور، لاعب الأهلي ومنتخب مصر، تعليقا مثيرا، بعد إصابته أمام مع نيوزيلندا أمس الجمعة.
وتعرض إمام عاشور لإصابة في الدقيقة 23 من مباراة مصر ونيوزيلندا الودية، وغادر المباراة باكيًا وشارك مكانه حمدي فتحي.
وتردد أن مدة غياب إمام عاشور ستصل إلى شهرين، بعد إصابته بخلع بين مفصل الترقوة ولوح الكتف.
وكتب إمام عاشور على حسابه على موقع "إنستغرام": "أعوذ بالله العلي العظيم من شر الحاقدين، ومن شر الحاسدين ومن شر الخائنين ومن شر الناظرين".
وأضاف لاعب الأهلي: "حسبي الله ونعم الوكيل، الحمد لله على كل شيء وشكرا لكل حد سأل عليا ومعرفتش أرد شرا ليكم وبالتوفيق لمنتخب مصر في اللي جي".
ويشكل غياب إمام عاشور لمدة شهرين ضربة للأهلي، الذي سيلاقي سيمبا في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وسيلاقي الزمالك الشهر المقبل.
وسجل إمام عاشور هدفا وصنع سبعة في23 مباراة مع الأهلي الموسم الحالي.