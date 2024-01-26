أحدهم غادر مبكرًا.. أفضل 5 لاعبين عرب في كأس أفريقيا

لا تقدم المنتخبات العربية المشاركة الأفضل لها في كأس أمم أفريقيا المقامة حاليًّا في ساحل العاج، لكن على المستوى الفردي فهناك الكثير من العناصر التي قدمت مستويات لافتة للغاية.

وحتى إن كانت هناك منتخبات عربية غادرت البطولة، فهذا لا يعني أن أي عنصر من عناصرها لا يستحق التواجد في قائمة أفضل اللاعبين.

فيما يلي أفضل 5 لاعبين عرب في كأس أمم أفريقيا حتى الآن: