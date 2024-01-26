أحدهم غادر مبكرًا.. أفضل 5 لاعبين عرب في كأس أفريقيا
لا تقدم المنتخبات العربية المشاركة الأفضل لها في كأس أمم أفريقيا المقامة حاليًّا في ساحل العاج، لكن على المستوى الفردي فهناك الكثير من العناصر التي قدمت مستويات لافتة للغاية.
وحتى إن كانت هناك منتخبات عربية غادرت البطولة، فهذا لا يعني أن أي عنصر من عناصرها لا يستحق التواجد في قائمة أفضل اللاعبين.
فيما يلي أفضل 5 لاعبين عرب في كأس أمم أفريقيا حتى الآن:
مصطفى محمد - مصر
نجم نانت خاض ثلاث مباريات مع مصر ولعب الدقائق كاملة وسجل ثلاثة أهداف كثاني أعلى هدافي لبطولة، ولديه معدل جيد في التسديدات على المرمى يصل إلى أربعة في المباراة الواحدة، ويفوز بـ4.7 التحام هوائي وأرضي في كل مباراة، وحصد جائزة رجل المباراة مرة.
وتميز مصطفى محمد دفاعيًّا أيضًا في منظومة روي فيتوريا التي تعاني الكثير على مستوى تلقي الأهداف، بعدما أبعد ثلاث كرات عن مناطق الخطورة وقام بخطأ عطل به اللعب.
أشرف حكيمي - المغرب
ظهير بمهام جناح، هذا هو التوصيف الأفضل لنجم باريس سان جيرمان ولتأثيره الرائع على أداء المنتخب المغربي حتى الآن في البطولة وتصدره لمجموعته.
وسجل حكيمي هدفًا ومنع هدفًا محققًا أمام الكونغو وصنع أمام تنزانيا، لكن أفضل مبارياته مع الفريق حتى الآن في البطولة كانت في مواجهة زامبيا بست مرات قطع فيها الكرة من الخصم وأربع كرات خطيرة صنعها على مرمى المنافس.
وإجمالًا ساعد حكيمي المغرب على الخروج بمواجهتين بشباك نظيفة، ويستعيد نحو 4 كرات في كل مباراة، ويفوز بستة التحامات.
بغداد بونجاح - الجزائر
رغم مغادرة الجزائر للبطولة لكن بغداد بونجاح هو أحد أفضل لاعبي العرب في تلك النسخة، فيكفيه أنه سجل كافة أهداف المنتخب الجزائري الثلاثة في تلك المشاركة التي سيرغب الفريق في نسيانها قريبًا.
وسدد بونجاح تسع كرات على مرمى الخصوم وقدم تمريرتين خطيرتين وقام بمراوغتين وأبعد خمس كرات عن مناطق الخطورة.
حكيم زياش - المغرب
لاعب مغربي آخر معنا في قائمة أفضل 5 نجوم عرب في كأس أفريقيا هو حكيم زياش، الذي تألق بشكل واضح منذ بداية مباريات البطولة.
ولم يسجل حكيمي أو يصنع أمام تانزنيا في المباراة الافتتاحية لكنه قدم فرصة على طبق من ذهب ولم يتم تسجيلها بالإضافة إلى ثلاث عرضيات وست كرات طولية وسدد مرتين على المرمى، وراوغ خصومه ثلاث مرات، وقطع كرتين.
وبشكل عام وبعيدًا عن هدفه في مرمى زامبيا وصناعته للهدف الوحيد أمام الكونغو فهو لديه تأثير كبير على هجوم المنتخب المغربي بـ2.3 تسديدة في المباراة، وتمريرتين خطيرتين ومراوغة واحدة على الأقل في كل مواجهة.
ودفاعيًّا، يفوز زياش بثلاثة صراعات هوائية وأرضية ويستعيد 4.3 كرة في المباراة الواحدة، وحتى الآن أبعد كرة واحدة من مناطق الخطورة.
أبوبكاري كويتا - موريتانيا
المفاجأة السعيدة في البطولة هو المنتخب الموريتاني الذي صعد لدور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه محققًا فوزه الأول على الإطلاق، والذي جاء على حساب المنتخب الجزائري.
واختيار كويتا غير مرتبط بتسجيله هدفًا أمام أنغولا ولا صعود بلاده للمرة الأولى للأدوار المتقدمة، لكن لما قدمه من إسهامات حقيقية مع المرابطين في ثلاث مباريات سابقة.
وكويتا هو أحد الخيارات الأساسية لمدرب منتخب بلاده، وسدد عشر كرات في البطولة حتى الآن، وقدم أربع تمريرات مفتاحية ويراوغ على الأقل ثلاث مرات في المباراة الواحدة، بنسبة نجاح تتجاوز الـ90%.
تعد مساهمة كويتا الدفاعية ضمن الأفضل بين كافة مهاجمي البطولة، حيث يستعيد 3.7 كرة ويفوز بتسع كرات مشتركة في كل مباراة، وكان ضمن الأسماء التي أجادت في الفوز التاريخي على الجزائر.