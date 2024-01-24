منتخب تونس يودع كأس أفريقيا من دور المجموعات

ودع منتخب تونس كأس أمم أفريقيا 2023 من الدور الأول، بعد التعادل السلبي مع جنوب أفريقيا، اليوم الأربعاء، في المجموعة الخامسة.

وفشل لاعبو المنتخبين في التسجيل على مدار شوطي المباراة، لتنتهي على التعادل السلبي.

وبعد الخسارة أمام نامبيا 0/1، تعادل منتخب تونس 1/1 مع مالي، قبل التعادل السلبي مع جنوب أفريقيا.

وحصد نسور قرطاج نقطتين ليحتل المركز الأخير في المجموعة، في حين احتل منتخب مالي الصدارة برصيد 5 نقاط وخلفه منتخب جنوب أفريقيا برصيد 4 نقاط.