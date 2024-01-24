منتخب تونس يودع كأس أفريقيا من دور المجموعات
ودع منتخب تونس كأس أمم أفريقيا 2023 من الدور الأول، بعد التعادل السلبي مع جنوب أفريقيا، اليوم الأربعاء، في المجموعة الخامسة.
وفشل لاعبو المنتخبين في التسجيل على مدار شوطي المباراة، لتنتهي على التعادل السلبي.
وبعد الخسارة أمام نامبيا 0/1، تعادل منتخب تونس 1/1 مع مالي، قبل التعادل السلبي مع جنوب أفريقيا.
وحصد نسور قرطاج نقطتين ليحتل المركز الأخير في المجموعة، في حين احتل منتخب مالي الصدارة برصيد 5 نقاط وخلفه منتخب جنوب أفريقيا برصيد 4 نقاط.
وخلال 3 مباريات، سجل لاعبو منتخب تونس هدفا واحدا فقط.
وكانت هذه المواجهة السابعة بين تونس وجنوب أفريقيا، وفاز كل منهما 3 مرات، وتعادلا مرة.
وسبق أن حصد منتخب تونس لقب أمم أفريقيا مرة واحدة، في نسخة 2004.
ولحساب المجموعة ذاتها تعادل منتخب نامبيا سلبيا مع مالي.
ومن المقرر أن يلعب منتخب تونس مع غينيا الإستوائية وناميبيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم في يونيو المقبل.
وفي أول جولتين في المجموعة الثامنة، فاز منتخب تونس على ساوتومي وبرينسيب ومالاوي.
وتضم مجموعة تونس منتخبات غينيا الإستوائية وناميبيا ومالاوي وليبيريا وساوتومي وبرينسيب.