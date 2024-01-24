أسباب فشل الجيل الذهبي لمنتخب الجزائر

حقق المنتخب الموريتاني المفاجأة بعد أن أقصى نظيره الجزائري من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا 2023 ومنح "الخضر" درسًا لن ينسوه في كرة القدم وفي الحياة بشكل عام.

التتويج بذلك اللقب ربما كان الفرصة الأخيرة أمام عدد كبير من نجوم الجيل الحالي من أجل ترك إنجاز جديد لمنتخب بلادهم، عقب الفوز ببطولة 2019 في القاهرة، لكن يبدو أن نجوم محاربي الصحراء قد اكتفوا بذلك اللقب، وقرروا أن يتركوا جيلًا ذهبيًا يذهب بعيدًا عن الأضواء بلقب قاري وحيد.

ما أسباب خروج الجزائر والخسارة من موريتانيا؟ ولماذا لم يحقق الجيل الذهبي للجزائر سوى بطولة واحدة قاريًّا؟ ذلك ما نرصده في التقرير التالي: