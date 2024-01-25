أمم أفريقيا: المغرب يتصدر بالفوز على زامبيا والكونغو تتأهل لمواجهة مصر

وجلس وليد الركراكي مدرب المغرب في المدرجات خلال المباراة لإيقافه أربع مباريات بينها مباراتان مع إيقاف التنفيذ وتولى مساعده رشيد بن محمود قيادة الفريق.

وافتتح زياش التسجيل في الدقيقة 37 بعد تمريرة عرضية من أشرف حكيمي أخطأ الحارس لورانس مولينغا في إبعادها لتصل إلى لاعب غلطة سراي الذي سدد بقوة في الشباك من مدى قريب.

ورفع المغرب رصيده إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة بفارق أربع نقاط عن الكونغو الديمقراطية ثاني الترتيب.

بينما تجمد رصيد زامبيا عند نقطتين في المركز الثالث لتودع البطولة مع تنزانيا متذيلة الترتيب بنفس رصيد النقاط.