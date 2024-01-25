أمم أفريقيا: المغرب يتصدر بالفوز على زامبيا والكونغو تتأهل لمواجهة مصر
سجل حكيم زياش هدفا في الشوط الأول ليقود المغرب للفوز 1-صفر على زامبيا وتصدر المجموعة السادسة في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم فيما تعادلت الكونغو الديمقراطية مع تنزانيا سلبيا لتبلغ أيضا دور الستة عشر اليوم الأربعاء.
وجلس وليد الركراكي مدرب المغرب في المدرجات خلال المباراة لإيقافه أربع مباريات بينها مباراتان مع إيقاف التنفيذ وتولى مساعده رشيد بن محمود قيادة الفريق.
وافتتح زياش التسجيل في الدقيقة 37 بعد تمريرة عرضية من أشرف حكيمي أخطأ الحارس لورانس مولينغا في إبعادها لتصل إلى لاعب غلطة سراي الذي سدد بقوة في الشباك من مدى قريب.
ورفع المغرب رصيده إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة بفارق أربع نقاط عن الكونغو الديمقراطية ثاني الترتيب.
بينما تجمد رصيد زامبيا عند نقطتين في المركز الثالث لتودع البطولة مع تنزانيا متذيلة الترتيب بنفس رصيد النقاط.
ويتلقى المنتخب المغربي في دور الستة عشر مع جنوب أفريقيا فيما تلعب الكونغو الديمقراطية مع مصر.
وساهم فوز المغرب في تأهل كوت ديفوار المضيفة التي ستلتقي مع السنغال في دور الستة عشر.