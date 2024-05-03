ما لم يفعله الهلال والنصر.. الوحدة يتوعد العين في نهائي كأس الرابطة

تقام مواجهة نهائي كأس الرابطة بين العين والوحدة على ملعب محمد بن زايد، اليوم الجمعة، بعد مشوار طويل خاضته الفرق المشاركة منذ شهر أغسطس الماضي.

وهذه المواجهة الثالثة بين الفريقين هذا الموسم، بعد مواجهتي الدوري، وستكون بمثابة مباراة حاسمة يُظهر فيها أحدهما اليد العليا على الآخر.

نتيجة يحبها الهلال!

شهدت مواجهة الدور الأول تفوق الوحدة 2/0، والغريب أن تلك بعينها كانت النتيجة التي احتاجها الهلال في مواجهته الأخيرة أمام العين حتى يعادل النتيجة ويدخل للأشواط الإضافية، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وبسبب نتيجة مباراة الإياب (فوز الهلال 2/1) خرج الهلال من دوري أبطال آسيا، حيث كان يحلم الفريق السعودي لو لم يسجل إريك لصالح العين.