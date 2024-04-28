سلطان الشامسي يكشف سبب غرس علم العين في ملعب الهلال

وأعاد الشامسي إلى الأذهان احتفال علي البليهي مدافع الهلال السعودي الذي غرس علم ناديه في ملعب النصر بعد تأهل الزعيم على حساب النصر قبل سنوات في دوري أبطال آسيا.

وقال الشامي في تصريحات: "غرست العلم بسبب التقليل من شأننا، كانت هناك العديد من الأمور التي تزعجنا، بسبب التقليل من قيمتنا كلاعبين أو حتى الكيان".

وأضاف المهاجم البالغ من العمر 27 عاما: "لم أكن أفكر في غرس العلم، لكن الأمور كانت عفوية".

وسيلعب العين مع يوكوهاما إف مارينوس مرتين في نهائي دوري أبطال آسيا يومي 11 و25 مايو المقبل.

وسبق أن توج العين بطلا لدوري أبطال آسيا عام 2003، بينما لم يسبق ليوكوهاما إف مارينوس الياباني التتويج باللقب القاري.