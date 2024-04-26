عمالقة الدوري السعودي تتنافس على نجم العين

كشفت موقع "البطولة" المغربي، عن سباق سعودي للتعاقد مع المهاجم سفيان رحيمي من العين الإماراتي.

وسجل رحيمي ثلاثة أهداف (هاتريك) ليفوز العين 4/2 على الهلال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا قبل أن يخسر العين 1/2 إيابا ويتأهل لنهائي البطولة.

ووفقا للموقع فإن أندية النصر والاتحاد والأهلي يريدون التعاقد مع سفيان رحيمي البالغ من العمر 27 عاما.

ويقدم رحيمي موسما مميزا مع العين حيث يتصدر ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا بتسجيله 11 هدفا، في حين سجل سبعة أهداف في الدوري الإماراتي.

وأوضح موقع "البطولة" أن أندية النصر والاتحاد والأهلي تواصلت مع وكيل رحيمي ومسؤولي العين؛ لـ"جس النبض" بشأن حسم الصفقة في السوق الصيفي المقبل.

وانتقل رحيمي من الرجاء البيضاوي للعين صيف عام 2021 وينتهي عقده في يونيو 2025.

ووفقا لموقع "transfermarkt" فإن رحيمي سجل للعين 43 هدفا وصنع 37 في 101 مباراة، علما أنه سجل ستة أهداف في 18 مباراة مع منتخب المغرب.

وسيلعب العين في نهائي دوري أبطال آسيا مع يوكوهاما إف مارينوس يومي 11 و25 مايو المقبل.