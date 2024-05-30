رد فعل بي ان سبورتس تجاه الشوالي بعد أزمة اللفظ الخارج

وقال مصدر مطلع لـ"إرم نيوز" إنه تم سؤال الشوالي عن هذا اللفظ الخارج من جانب إدارة قنوات بي إن سبورتس في الأيام الماضية.

وأشار إلى أن الشوالي بالفعل خضع لسؤال من جانب مسؤولي القناة القطرية بشأن هذا اللفظ الخارج.