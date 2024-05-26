هل تعاقب "بي إن سبورتس" الشوالي بعد "لفظه الخارج" في مباراة الأهلي والترجي؟

فجَّر المعلق التونسي عصام الشوالي جدلًا واسعًا، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما انتشر مقطع فيديو له بتعليقه مستخدمًا لفظًا غير لائق في لقاء الإياب بين الأهلي المصري والترجي التونسي، أمس السبت، نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتفوّه الشوالي بكلمة تعد في العامية المصرية "غير لائقة" تعليقًا على لعبة مشتركة بين كريم فؤاد لاعب الأهلي، ومهاجم الترجي طالب الفريق التونسي باحتسابها ضربة جزاء ولكن الحكم الكونغولي غان ندالا أكد عدم وجود مخالفة.