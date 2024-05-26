هل تعاقب "بي إن سبورتس" الشوالي بعد "لفظه الخارج" في مباراة الأهلي والترجي؟
فجَّر المعلق التونسي عصام الشوالي جدلًا واسعًا، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما انتشر مقطع فيديو له بتعليقه مستخدمًا لفظًا غير لائق في لقاء الإياب بين الأهلي المصري والترجي التونسي، أمس السبت، نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وتفوّه الشوالي بكلمة تعد في العامية المصرية "غير لائقة" تعليقًا على لعبة مشتركة بين كريم فؤاد لاعب الأهلي، ومهاجم الترجي طالب الفريق التونسي باحتسابها ضربة جزاء ولكن الحكم الكونغولي غان ندالا أكد عدم وجود مخالفة.
وظهرت ردود فعل غاضبة بعد انتشار فيديو الشوالي، ومطالب بإيقافه، والتحقيق معه، بعد هذا التعليق غير اللائق.
وكتبت المذيعة المصرية مي حلمي عبر حسابها على منصة X:" أين المسؤولون عمّا تلفظ به عصام الشوالي في مباراة أمس؟ هل من الطبيعي أن المعلق يأخذ مكان الجمهور في التعليق، بل أقوى من مدرجات الجماهير؟ وهل من الطبيعي أن يقال هذا التعليق في مباراة يحضرها ملايين المشجعين".
وردَّ الشوالي على هذه الانتقادات في تصريحات نقلها الصحفي المصري خالد علي الذي أكد أنه كان سينطق اسم كريم فؤاد بشكل خاطئ (أحمد) بدلًا من كريم، لكنه تدارك الأمر سريعًا فخرجت الكلمة بهذه الطريقة.
وتابع :"فوجئت بانتشار الفيديو، ولا أعرف معنى الكلمة، لكنني استفسرت عنها".
وأتم :"الأمر كان عفويًّا، وحتى الكلمة المتداولة ليست كاملة لأنني تداركت الأمر سريعًا".
ولم تعلن قنوات "بي إن سبورتس" أي ردة فعل بعد انتشار فيديو الشوالي، ولم تُتَّخذ أي عقوبات ضد المعلق التونسي.
وحقق الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة الـ12 في تاريخه، ليعزز رقمه القاري القياسي بفوزه 1-صفر على ضيفه الترجي التونسي في إياب الدور النهائي، أمس السبت.
وسجل روغر أولو مدافع الترجي بالخطأ في مرماه مبكرًا ليحافظ الأهلي على اللقب الذي حققه، العام الماضي، على حساب الوداد المغربي.
وكانت مباراة الذهاب انتهت سلبيًّا، يوم السبت الماضي، في تونس.