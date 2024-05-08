اختفاء صوت عصام الشوالي بشكل مفاجئ أثناء مباراة سان جيرمان ودورتموند

شهدت مباراة باريس سان جيرمان ضد بروسيا دورتموند، التي أقيمت بين الفريقين، مساء الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا، موقفا غريبا باختفاء صوت معلق قنوات "بي إن سبورتس" عصام الشوالي بشكل مفاجئ.

وخلال الدقيقة 80 من المباراة، فوجئ المشاهدون باختفاء صوت المعلق الشهير عصام الشوالي، وخشي الجمهور أن يكون حدث له أي عارض صحي، إذ تكرر الموقف نفسه من قبل أثناء تعليقه على مباراة برشلونة وبورتو في عام 2023.

وبعد عدة دقائق حل مكانه خليل البلوشي لإكمال اللقاء.

ولكن شهدت الدقيقة 90 من اللقاء عودة صوت الشوالي بشكل طبيعي على القناة الـ4k، ما طمأن الجمهور عليه، وأن الأمر كان مجرد أزمة تقنية بسيطة.