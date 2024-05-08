رد فعل مبابي بعد سؤاله عن إمكانية دعمه ريال مدريد أمام بايرن ميونخ (فيديو)

بدا كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، مندهشا للغاية بعد توجيه سؤال له من أحد الصحفيين عقب مباراة بروسيا دورتموند، التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتأهل دورتموند إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما فاز على باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف دون رد في إياب نصف نهائي البطولة.

وفاز دورتموند على باريس في المباراة التي أقيمت بملعب حديقة الأمراء معقل الفريق الفرنسي، ليكرر فوزه بالنتيجة ذاتها في مباراة الذهاب التي أقيمت في ملعب "سيغنال إيدونا بارك".

وينتظر دورتموند الفائز من مواجهة ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني، التي تجمع الفريقين، مساء الأربعاء.

وخلال حديث مبابي في منطقة الإعلاميين عقب اللقاء، وجه له أحد الصحفيين سؤالا مباشرا بهل سيدعم ريال مدريد في مواجهة بايرن ميونخ أم لا؟.. ليظهر مبابي علامات الدهشة على وجهه قبل أن يغادر سريعا دون أن يجيب.