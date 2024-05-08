سبب اختفاء صوت الشوالي خلال مباراة سان جيرمان ودورتموند

يُذكر أن اللقاء انتهى بفوز دورتموند بهدف نظيف، ليتأهل إلى النهائي رسميًا، بعدما كان قد انتصر في الذهاب أيضًا بالنتيجة نفسها وسينتظر الفائز من المواجهة الثانية التي ستجمع بايرن ميونخ وريال مدريد مساء الأربعاء.

ويدين بروسيا بالفضل في تأهله للمدافع الألماني المخضرم ماتس هوميلز صاحب الهدف الوحيد في المواجهة من رأسية نموذجية في الدقيقة 50.

وتعد هذه المرة الثالثة في التاريخ التي ينجح فيها دورتموند في التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا، علمًا بأنه لم يتمكن من الفوز باللقب في آخر مرة وصل فيها إلى النهائي.

ولا يملك بروسيا دورتموند إلا لقبًا واحدًا في دوري الأبطال في خزائنه، تُوّج به في موسم 1996-97، ويسعى في النهائي هذا الموسم، لتعويض خيبة أمل نهائي موسم 2012-13 أمام بايرن ميونخ (2-1) والظفر باللقب هذه المرة.