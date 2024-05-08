سبب اختفاء صوت الشوالي خلال مباراة سان جيرمان ودورتموند
كشف المعلق الرياضي خليل البلوشي السر وراء انقطاع صوت زميله عصام الشوالي خلال تعليقه على أحداث مباراة باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند، عبر قنوات "بي إن سبورتس"، خلال المواجهة التي جمعت بينهما، مساء الثلاثاء، في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.
وفي الدقيقة 84 من عمر المباراة اختفى التعليق من على المباراة ولم يسمع المشاهدون إلا صيحات الجماهير في ملعب "حديقة الأمراء"، وبعد عدة دقائق عاد التعليق على المباراة ولكن بصوت المعلق خليل البلوشي الذي كان يعلق على المباراة عبر شاشة قناة بي إن سبورتس 1.
وسيطرت الدهشة والتساؤلات على متابعي مجموعة قنوات بي إن سبورتس من اختفاء تعليق عصام الشوالي، حيث زعم البعض أن الشوالي تعرض لوعكة صحية مفاجئة كما حدث من قبل في إحدى المباريات التي كان يعلق عليها في عام 2023، لكن عودته من جديد للتعليق نفى ذلك بشكل مباشر.
وقال البلوشي في فيديو نشره عبر حسابه على منصة "سناب شات": "ما حدث أنه في الدقائق الأخيرة من المباراة وبسبب الأحوال الجوية في قطر أثرت على الأجهزة التي تلتقط الصوت، وهذا الأمر أدى لانقطاع صوت عصام الشوالي في الدقائق الأخيرة من اللقاء، هو أموره طيبة الحمدلله رب العالمين".
يُذكر أن اللقاء انتهى بفوز دورتموند بهدف نظيف، ليتأهل إلى النهائي رسميًا، بعدما كان قد انتصر في الذهاب أيضًا بالنتيجة نفسها وسينتظر الفائز من المواجهة الثانية التي ستجمع بايرن ميونخ وريال مدريد مساء الأربعاء.
ويدين بروسيا بالفضل في تأهله للمدافع الألماني المخضرم ماتس هوميلز صاحب الهدف الوحيد في المواجهة من رأسية نموذجية في الدقيقة 50.
وتعد هذه المرة الثالثة في التاريخ التي ينجح فيها دورتموند في التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا، علمًا بأنه لم يتمكن من الفوز باللقب في آخر مرة وصل فيها إلى النهائي.
ولا يملك بروسيا دورتموند إلا لقبًا واحدًا في دوري الأبطال في خزائنه، تُوّج به في موسم 1996-97، ويسعى في النهائي هذا الموسم، لتعويض خيبة أمل نهائي موسم 2012-13 أمام بايرن ميونخ (2-1) والظفر باللقب هذه المرة.