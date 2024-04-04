تراجع هالاند نبأ سيئ لريال مدريد.. ورجال ظل غوارديولا على أهبة الاستعداد

هالاند لم يعتد أن يمر بفترات جفاف تهديفي طويلة مثل تلك، وفي ظروف طبيعية ومع فريق آخر كان ذلك ليمثل أزمة كبيرة، لكن ليس مع مانشستر سيتي، الذي يملك من الخيارات الكثير من النجوم القادرين على تعويضه.

قد يظن نجوم ريال مدريد أن غياب هالاند عن التهديف في الفترة الأخيرة هو أمر في صالحهم قبل مواجهة بطل الثلاثية في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، لكن الأمر ليس بتلك البساطة!

فطوال موسمين لهالاند في صفوف مانشستر سيتي كان له عدة فترات ابتعد فيها عن أرقامه المعتادة، لكن دومًا ما كان مانشستر سيتي يجد البديل في الوقت المناسب، فمثلًا أخيرًا كان هناك فيل فودين صاحب الهاتريك أمام أستون فيلا.

فيما يلي سنستعرض سويًا أبرز رجال ظل بيب غوارديولا الذين يظهرون في الوقت المناسب لتولي دفة الهجوم عندما يتعطل المحرك الرئيس للفريق ويفشل في إيجاد الحلول: