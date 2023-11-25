رد حاسم من تشافي على أنباء طلب غوندوغان مغادرة برشلونة
حسم تشافي هيرنانديز مدرب نادي برشلونة الإسباني، موقف لاعبه إيلكاي غوندوغان من الانتقال إلى أحد أندية المملكة العربية السعودية في الميركاتو الشتوي المقبل
صحيفة "الشرق الأوسط" ألمحت إلى أن غوندوغان لاعب وسط برشلونة يرغب في المجيء إلى المملكة العربية السعودية، بعد أن رفض خلال الصيف الماضي.
ونشرت الصحيفة تقريرًا قالت فيه إن غوندوغان كان "قريباً جداً" من الانتقال لنادي الهلال الصيف الماضي، إلا أن دخول برشلونة في المفاوضات غيّر طريق اللاعب بشكل كامل، إذ أبلغ المفاوضين حينها بأنه يريد النادي الكتالوني، ويطمح في الانتقال إليه".
كما أثار سعد اللذيذ، نائب رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، الجدل بشأن "نجم ألماني تراجع عن موقفه من القردوم إلى المملكة، ويرغب الآن في اللعب بالدوري السعودي خلال الشتاء، حيث أشارت الصحيفة إلى أن اللاعب المقصود هو غوندوغان
وعلّق تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة على هذا الأمر، قائلاً: "حقاً؟ قالوا ذلك؟ غوندوغان يبحث عن منزل هنا في برشلونة".
وأضاف باللغة االعربية: "شكراً".
وكان غوندوغان انضم لصفوف برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية الماضية عبر صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع ناديه السابق مانشستر سيتي.
غوندوغان قد وقع على عقد انضمامه لبرشلونة في الصيف الماضي ولمدة عامين مع خيار التجديد لعام إضافي، وبشرط جزائي يبلغ 400 مليون يورو.
ومنذ انتقاله شارك النجم الألماني في 17 مباراة رسمية بقميص برشلونة، ونجح في تسجيل هدف وحيد وتقديم 5 تمريرات حاسمة.