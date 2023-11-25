رد حاسم من تشافي على أنباء طلب غوندوغان مغادرة برشلونة

صحيفة "الشرق الأوسط" ألمحت إلى أن غوندوغان لاعب وسط برشلونة يرغب في المجيء إلى المملكة العربية السعودية، بعد أن رفض خلال الصيف الماضي.

ونشرت الصحيفة تقريرًا قالت فيه إن غوندوغان كان "قريباً جداً" من الانتقال لنادي الهلال الصيف الماضي، إلا أن دخول برشلونة في المفاوضات غيّر طريق اللاعب بشكل كامل، إذ أبلغ المفاوضين حينها بأنه يريد النادي الكتالوني، ويطمح في الانتقال إليه".

كما أثار سعد اللذيذ، نائب رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، الجدل بشأن "نجم ألماني تراجع عن موقفه من القردوم إلى المملكة، ويرغب الآن في اللعب بالدوري السعودي خلال الشتاء، حيث أشارت الصحيفة إلى أن اللاعب المقصود هو غوندوغان