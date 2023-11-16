حقيقة اقتراب غوندوغان من الرحيل إلى غلطة سراي

أبدى إيهان غوندوغان، وكيل النجم الألماني إلكاي غوندوغان، لاعب برشلونة الإسباني، اندهاشه من التقارير التي خرجت اليوم الخميس، لتشير إلى أن اللاعب يريد اللعب في غلطة سراي التركي ومستعد لبذل مجهود من أجل ذلك.

ونشرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، تقريرًا يقول إن مسؤولي غلطة سراي التقوا بغوندوغان في ميونخ وتحدثوا حول الأمر، واللاعب قال إنه مستعد للتحدث مع برشلونة بشأن هذه القضية.