حقيقة اقتراب غوندوغان من الرحيل إلى غلطة سراي
أبدى إيهان غوندوغان، وكيل النجم الألماني إلكاي غوندوغان، لاعب برشلونة الإسباني، اندهاشه من التقارير التي خرجت اليوم الخميس، لتشير إلى أن اللاعب يريد اللعب في غلطة سراي التركي ومستعد لبذل مجهود من أجل ذلك.
ونشرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، تقريرًا يقول إن مسؤولي غلطة سراي التقوا بغوندوغان في ميونخ وتحدثوا حول الأمر، واللاعب قال إنه مستعد للتحدث مع برشلونة بشأن هذه القضية.
وقال وكيل غوندوغان، في تصريحات إعلامية: "الأخبار التي ظهرت في الصحافة هذه الأيام عن إلكاي لا تعكس الحقيقة".
وأضاف: "لم أقابل أحدًا من غلطة سراي، لا أنا ولا إلكاي نستطيع أن نفهم كيف جاءت هذه الأخبار، اللاعب سعيد للغاية في برشلونة ويركز على ما يريد تحقيقه هناك".
وكان غوندوغان انضم لصفوف النادي الكتالوني في سوق الانتقالات الصيفية الماضية عبر صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع ناديه السابق مانشستر سيتي.
يذكر أن غوندوغان قد وقع على عقد انضمامه لبرشلونة في الصيف الماضي ولمدة عامين مع خيار التجديد لعام إضافي، وبشرط جزائي يبلغ 400 مليون يورو.
ومنذ انتقاله شارك النجم الألماني في 17 مباراة رسمية بقميص برشلونة، ونجح في تسجيل هدف وحيد وتقديم 5 تمريرات حاسمة.