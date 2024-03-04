غوارديولا: فودين أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

وسيطر سيتي تماما لكنه ظل متأخرا بهدف مذهل في الدقيقة الثامنة عن طريق ماركوس راشفورد لكن فودين خطف كل الأضواء في الشوط الثاني.

وأطلق اللاعب البالغ من العمر 23 عاما تسديدة هائلة بقدمه اليسرى في سقف المرمى في الدقيقة 56 ثم تغلب على أندريه أونانا بتسديدة متقنة بعد 80 دقيقة.

وسجل إرلينغ هالاند هدفه 18 في الدوري هذا الموسم ليحسم الأمور في الوقت المحتسب بدل الضائع وهو هدفه السادس خلال أيام ولكن لا شيء يمكن أن يسرق الأضواء من فودين الذي لديه الآن 11 هدفا في الدوري هذا الموسم وهو ما يعادل رقمه القياسي في موسم واحد.

وقال غوارديولا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "الأمر يتعلق بعدد المباريات التي خاضها. لقد كان دائما لاعبا موهوبا لكنه الآن أكثر نضجا ويفهم اللعبة بشكل أكبر، خاصة على المستوى الدفاعي".

وأضاف: "يمكنه اللعب في الوسط واليمين، وصناعة اللحظات الفارقة والاختراق، واللعب في اليسار، والتسجيل من اليسار. ماذا يمكنني أن أقول؟ إنه أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز في الوقت الحالي بسبب كمية الأشياء التي يفعلها. إنه أمر لا يصدق".