مباراة مانشستر سيتي ويونايتد.. كيف أضاع هالاند هذه الفرصة؟ (فيديو)
أضاع النرويجي إيرلينغ هالاند نجم نادي مانشستر سيتي، هدفًا محققًا، كان كقفيل بتعادل فريقه أمام مانشستر يونايتد، خلال مباراة الفريقين في الدوري الإنجليزي.
ويلعب مانشستر سيتي ضد ضيفه وجاره مانشستر يونايتد في ديربي المدينة، مساء اليوم الأحد.
وفي الدقيقة 45 قبيل نهاية الشوط الأول كانت النتيجة تشير إلى تقدم اليونايتد بهدف نظيف، وتهيأت الكرة أمام هالاند، بعد عرضية من زميله، وكان المرمى خاليًا تمامًا.
وكان هالاند أمام المرمى الخالي بسنتيمترات، ولكنه سدد كرة قوية علت العارضة وسط ذهوله وذهول المشجعين.
ويسعى بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي لتأكيد تفوقه على نظيره إيريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد للمباراة الثالثة على التوالي بعدما هزمه بنتيجة 1/2 في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بالموسم الماضي قبل أن يفوز المدرب الإسباني مجددا بثلاثية نظيفة في مباراة الدور الأول من الموسم الجاري.
ويريد غوارديولا أيضا تفادي أي تعثر أو فقدان للنقاط قبل أن يحل ضيفا على ليفربول في ملعب "أنفيلد" الأسبوع المقبل، بعد أن يخوض (سيتي) اختبارا مختلفا أمام كوبنهاغن الدنماركي في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.
من جانبه يريد إيريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد تجاوز كبوة الخسارة أمام فولهام في الجولة الماضية والتي تراجعت بالفريق للمركز السادس برصيد 44 نقطة وكسرت سلسلة 4 انتصارات متتالية.