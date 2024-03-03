مباراة مانشستر سيتي ويونايتد.. كيف أضاع هالاند هذه الفرصة؟ (فيديو)

ويلعب مانشستر سيتي ضد ضيفه وجاره مانشستر يونايتد في ديربي المدينة، مساء اليوم الأحد.

وفي الدقيقة 45 قبيل نهاية الشوط الأول كانت النتيجة تشير إلى تقدم اليونايتد بهدف نظيف، وتهيأت الكرة أمام هالاند، بعد عرضية من زميله، وكان المرمى خاليًا تمامًا.

وكان هالاند أمام المرمى الخالي بسنتيمترات، ولكنه سدد كرة قوية علت العارضة وسط ذهوله وذهول المشجعين.