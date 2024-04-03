غوارديولا يساند هالاند بعد انتقادات روي كين

قال بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إن إرلينغ هالاند هو أفضل مهاجم في العالم، ودافع عن أداء اللاعب النرويجي بعد انتقادات من قائد مانشستر يونايتد السابق روي كين.

ولم يترك هالاند، الذي سجل 36 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، أي تأثير يذكر في تعادل سيتي سلبيا مع آرسنال، يوم الأحد الماضي، وقال كين إن أداء اللاعب البالغ من العمر 23 عاما بشكل عام أقل بكثير من مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كين لشبكة "سكاي سبورتس" بعد مباراة يوم الأحد الماضي: "أداء هالاند بشكل عام سيئ للغاية، وليس اليوم فقط، أعتقد أن عليه العمل على تحسين ذلك. يؤدي حاليا مثل لاعبي الدرجات الأدنى في الدوري الإنجليزي".