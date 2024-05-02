كهربا يحطم غرفة ملابس الأهلي المصري
انفعل محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي المصري، بشدة داخل غرفة ملابس النادي اعتراضًا على عدم مشاركته أمام الإسماعيلي.
وسجل الأهلي حامل لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم هدفًا في كل شوط ليفوز 2-1 على مضيفه الإسماعيلي الذي أنهى المباراة بعشرة لاعبين أمس الأربعاء في الجولة الـ20 من المسابقة، فيما عزز بيراميدز صدارته للمسابقة بالفوز 1-صفر على إنبي في مباراة أقيمت بالتوقيت نفسه.
ورفع بيراميدز رصيده إلى 38 نقطة متقدمًا بفارق أربع نقاط عن المصري صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد إنبي عند 29 نقطة في المركز الرابع.
ورفع الأهلي رصيده بهذا الفوز إلى 24 نقطة من 12 مباراة في المركز الـ11، ويتبقى له ثماني مباريات مؤجلة.
بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 19 نقطة من 20 مباراة في المركز الـ 13.
وقال مصدر في تصريحات خاصة إلى "إرم نيوز" إن كهربا حطم غرفة ملابس الأهلي بعد علمه بالغرامة التي وقعت عليه وقدرها 200 ألف جنيه مصري.
كان خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي وقع غرامة فورية على اللاعب بعدما غادر تدريبات ما بعد المباراة معللًا الأمر بتعرضه لإصابة في العضلة الخلفية.
ورفض كهربا استكمال تدريبات ما بعد المباراة، التي يجريها اللاعبون بأوامر من المدرب كولر، وغادر الملعب.
وقام خالد بيبو بإبلاغ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري بما حدث على الفور، حيث توجد احتمالات لمضاعفة العقوبة.
وحسب المصدر، كهربا انفعل على الجميع داخل غرفة الملابس بعد مباراة الإسماعيلي وفشل جميع اللاعبين في احتواء غضبه.