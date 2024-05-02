كهربا يحطم غرفة ملابس الأهلي المصري

انفعل محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي المصري، بشدة داخل غرفة ملابس النادي اعتراضًا على عدم مشاركته أمام الإسماعيلي.

وسجل الأهلي حامل لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم هدفًا في كل شوط ليفوز 2-1 على مضيفه الإسماعيلي الذي أنهى المباراة بعشرة لاعبين أمس الأربعاء في الجولة الـ20 من المسابقة، فيما عزز بيراميدز صدارته للمسابقة بالفوز 1-صفر على إنبي في مباراة أقيمت بالتوقيت نفسه.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 38 نقطة متقدمًا بفارق أربع نقاط عن المصري صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد إنبي عند 29 نقطة في المركز الرابع.