إحصائية عن شيكابالا تثير غضب رئيس الزمالك (فيديو)

وجه حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، انتقادًا إلى أحد الإعلاميين الذين قاموا بإجراء إحصائية تخص عدد مرات فوز الفريق الأبيض دون وجود محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الفريق.

وغاب محمود شيكابالا، عن مواجهة الزمالك الماضية، أمام دريمز الغاني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بسبب الإصابة بشد في العضلة الأمامية.

وتأهل الزمالك لنهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز خارج ملعبه على دريمز الغاني بثلاثة أهداف دون مقابل.

وقال لبيب في تصريحات إذاعية، اليوم الثلاثاء: "للإعلام له دور كبير بمساعدة الزمالك للخروج من كبوته، وفوجئت بأحد الإعلاميين الذي لا أعرف اسمه أنه قام بعمل إحصائية لفريق الزمالك بعدد مرات الفوز والخسارة لما يلعب شيكابالا أو في غيابه، ليه كده؟ لماذا نكسر في نجومنا، وما الغرض من هذه المقارنة من الأساس؟ ما الردود الخاصة بها، ما الذي يجعل شخصًا يجري هذه الإحصائية؟!، ليس لها معنى في الوجود إلا محاولة تحطيم الفريق، والكل يشعر أننا نسير على الطريق السليم".