إحصائية عن شيكابالا تثير غضب رئيس الزمالك (فيديو)
وجه حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، انتقادًا إلى أحد الإعلاميين الذين قاموا بإجراء إحصائية تخص عدد مرات فوز الفريق الأبيض دون وجود محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الفريق.
وغاب محمود شيكابالا، عن مواجهة الزمالك الماضية، أمام دريمز الغاني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بسبب الإصابة بشد في العضلة الأمامية.
وتأهل الزمالك لنهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز خارج ملعبه على دريمز الغاني بثلاثة أهداف دون مقابل.
وقال لبيب في تصريحات إذاعية، اليوم الثلاثاء: "للإعلام له دور كبير بمساعدة الزمالك للخروج من كبوته، وفوجئت بأحد الإعلاميين الذي لا أعرف اسمه أنه قام بعمل إحصائية لفريق الزمالك بعدد مرات الفوز والخسارة لما يلعب شيكابالا أو في غيابه، ليه كده؟ لماذا نكسر في نجومنا، وما الغرض من هذه المقارنة من الأساس؟ ما الردود الخاصة بها، ما الذي يجعل شخصًا يجري هذه الإحصائية؟!، ليس لها معنى في الوجود إلا محاولة تحطيم الفريق، والكل يشعر أننا نسير على الطريق السليم".
وأضاف: "شيكابالا هو القائد التاريخي للزمالك، وقدوة للاعبين كلهم، وإنسان على خلق، وعانى الأمرين من جميع الجهات، وهو بني آدم مصري وزملكاوي صميم، وياما كسَّب الزمالك كيف أظهره في إحصائية لوحده، لماذا شيكابالا في هذا التوقيت؟!، أرجو من الإعلاميين أن يكونوا حريصين على ما يقولونه، وعلى كل إعلامي أن يعي ما يقوله، وهل كلامه يؤثر بالسلب أو بالإيجاب".
ويؤدي "شيكابالا"، خلال الفترة الحالية، تدريبات تأهيلية وعلاجية خاصة تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة من أجل تجهيزه بالشكل الأمثل للمشاركة في المران الجماعي في أقرب وقت ممكن.
وحصل اللاعب على راحة من التدريبات الجماعية، اليوم الثلاثاء، بقرار من الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز.
ويواجه الزمالك في مباراته المقبلة نظيره البنك الأهلي، يوم الخميس، في الجولة الـ20 لمسابقة الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.