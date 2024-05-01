كهربا يفجّر أزمة في الأهلي المصري بعد مباراة الإسماعيلي

وفاز الأهلي 2-1 على مضيفه الإسماعيلي الذي أنهى المباراة بعشرة لاعبين، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الـ 20 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وهي المباراة التي شهدت غياب كهربا عن المشاركة.

وعقب كل مباراة يقوم السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق بإجراء تدريب خفيف للاعبين المستبعدين، عقب صافرة النهاية مباشرة، وعقب مباراة الإسماعيلي لم يشارك كهربا في التمرين.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي لـ"إرم نيوز" إن كهربا غادر المران دون الحصول على إذن، وعلى الفور فرض عليه بيبو الغرامة.

وتابع أن كهربا تحدث بشكل غير لائق اعتراضًا على عدم مشاركته أمام الإسماعيلي بالدوري.

واختتم المصدر تصريحاته بأن خالد بيبو مدير الكرة، أبلغ محمود الخطيب رئيس الأهلي بالغرامة، ووافق فورًا على تطبيقها على كهربا.