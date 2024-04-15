كهربا يتعرض لـ"إغماء" بعد الخسارة أمام الزمالك (صور)
كهربا نزل بديلًا في الدقيقة 90
تعرض محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الأهلي، لحالة إغماء بعد انتهاء مباراة الزمالك والأهلي المؤجلة من الجولة العاشرة في الدوري المصري، اليوم الاثنين.
وحقق الزمالك الفوز على الأهلي بنتيجة 2/1، على استاد القاهرة الدولي.
وفور إطلاق الحكم إبراهيم نور الدين صافرة نهاية المباراة، سقط كهربا على الأرض، واندفع نحوه بعض لاعبي الفريقين.
وأسعف الجهاز الطبي للأهلي اللاعب ليقف على قدميه مجددًا.
ونزل كهربا بديلًا في الدقيقة 90.
وعلى استاد القاهرة الدولي، تقدم سيف الدين الجزيري للزمالك في الدقيقة 44، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
وأدرك أحمد عبدالقادر التعادل للأهلي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 73.
وعاد سيف الدين الجزيري وسجل الهدف الثاني له وللزمالك في الدقيقة 86.
ورفع الفوز رصيد الزمالك إلى 21 نقطة من 13 مباراة، وهو رصيد الأهلي نفسه، لكن من 11 مباراة.