كهربا يتعرض لـ"إغماء" بعد الخسارة أمام الزمالك (صور)

تعرض محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الأهلي، لحالة إغماء بعد انتهاء مباراة الزمالك والأهلي المؤجلة من الجولة العاشرة في الدوري المصري، اليوم الاثنين.

وحقق الزمالك الفوز على الأهلي بنتيجة 2/1، على استاد القاهرة الدولي.

وفور إطلاق الحكم إبراهيم نور الدين صافرة نهاية المباراة، سقط كهربا على الأرض، واندفع نحوه بعض لاعبي الفريقين.

وأسعف الجهاز الطبي للأهلي اللاعب ليقف على قدميه مجددًا.

ونزل كهربا بديلًا في الدقيقة 90.