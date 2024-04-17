"تعدى حدوده".. كهربا يتشاجر مع خالد بيبو (فيديو)
كشفت تقارير إعلامية عن كواليس مثيرة شهدتها غرفة تغيير ملابس الأهلي المصري، بعد الخسارة أمام الزمالك بنتيجة (2-1) في اللقاء الذي جمعهما، في قمة الدوري المصري الممتاز، مساء الإثنين.
ووفقا لما رصدته قناة "TEN" في تقرير لها عبر برنامج "البريمو"، فإن هناك حالة حزن انتابت لاعبي الأهلي بعد الخسارة، وما حدث أن محمد الشناوي، حارس الفريق، تحدث عبر جروب "الواتس آب" الخاص باللاعبين منتقدا أداءهم في الملعب وتفريطهم في الفوز.
وأضاف التقرير: "كما حث الشناوي اللاعبين على الاستفاقة قبل مواجهة مازيمبي المقبلة في دوري أبطال أفريقيا".
وأوضح التقرير: "مارسل كولر، مدرب الأهلي، فاجأنا بلعبه بمشاركة أنتوني موديست أساسيا، ومحمود عبد المنعم (كهربا) عندما علم بتواجده على دكة الاحتياطي عبر عن غضبه بشكل قوي، وحدث خلاف مع خالد بيبو، مدير الكرة بالفريق الأحمر، والأخير شعر أن كهربا تعدى حدوده في هذا التوقيت وصوته ارتفع، وبالتالي تم توقيع عقوبة مالية على كهربا، بسبب اعتراضه على عدم مشاركته في التشكيلة الأساسية".
رد كهربا
من جانبه، رد محمود كهربا على التقارير التي اتهمته بادعاء تعرضه لحالة إغماء، عقب انتهاء مباراة الفريق الأخيرة أمام الزمالك.
ومع صافرة نهاية المباراة شوهد كهربا وهو يسقط على أرضية الملعب، ودخل الجهاز الطبي لعلاجه.
وقال كهربا عبر حسابه على منصة "إنستغرام"، اليوم الأربعاء: "شكرًا من قلبي لكل الناس التي سألت عليّ أنا الحمد لله والشكر لله بخير ربنا يخليكوا".
وأضاف: "أما بالنسبة للناس اللي متعودين على التمثيل والأفلام وادعائهم للمرض هذه ليست طريقتي والحمد لله، ولا عمري أدعي المرض من أجل الفوز أو الهزيمة".
وتابع: "معلش أصل إحنا لسنا معتادين على الهزيمة ولا نعرف إحساسها مثل ناس كثيرة لا يؤثر فيهم لأنها ليست جديدة عليهم، وأشكر الجمهور الذي دائما في ظهرنا، وربنا يديم علينا نعمة جمهور الأهلي".