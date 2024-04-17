"تعدى حدوده".. كهربا يتشاجر مع خالد بيبو (فيديو)

كشفت تقارير إعلامية عن كواليس مثيرة شهدتها غرفة تغيير ملابس الأهلي المصري، بعد الخسارة أمام الزمالك بنتيجة (2-1) في اللقاء الذي جمعهما، في قمة الدوري المصري الممتاز، مساء الإثنين.

ووفقا لما رصدته قناة "TEN" في تقرير لها عبر برنامج "البريمو"، فإن هناك حالة حزن انتابت لاعبي الأهلي بعد الخسارة، وما حدث أن محمد الشناوي، حارس الفريق، تحدث عبر جروب "الواتس آب" الخاص باللاعبين منتقدا أداءهم في الملعب وتفريطهم في الفوز.

وأضاف التقرير: "كما حث الشناوي اللاعبين على الاستفاقة قبل مواجهة مازيمبي المقبلة في دوري أبطال أفريقيا".

وأوضح التقرير: "مارسل كولر، مدرب الأهلي، فاجأنا بلعبه بمشاركة أنتوني موديست أساسيا، ومحمود عبد المنعم (كهربا) عندما علم بتواجده على دكة الاحتياطي عبر عن غضبه بشكل قوي، وحدث خلاف مع خالد بيبو، مدير الكرة بالفريق الأحمر، والأخير شعر أن كهربا تعدى حدوده في هذا التوقيت وصوته ارتفع، وبالتالي تم توقيع عقوبة مالية على كهربا، بسبب اعتراضه على عدم مشاركته في التشكيلة الأساسية".