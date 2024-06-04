عدلي القيعي يضع شيكابالا في موقف حرج

وأشار إلى أنه أبلغ مسؤولي الأهلي وقتها بأنه قد يحتفل بتسجيل الزمالك في مرمى الفريق الأحمر لأنه مشجع للأبيض.

وأضاف:" قلت هذا الكلام للمهندس عدلي القيعي مدير التعاقدات الأسبق بالقلعة الحمراء ، ورد على كلامي بأنني سأحب الأهلي وسأصبح جزءًا من منظومته بعد الانضمام للفريق".

ووقع شيكابالا للأهلي في صيف 2006 قبل أن يتراجع وينضم للزمالك في اللحظات الأخيرة.