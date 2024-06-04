عدلي القيعي يضع شيكابالا في موقف حرج
وضع عدلي القيعي ، رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي المصري ، قائد الزمالك محمود عبد الرازق (شيكابالا) بعد تصريحاته الأخيرة.
وقال شيكابالا في حواره عبر برنامج (الكورة مع فايق) بقناة (mbc masr2) إنه لم يوقع للأهلي إلا بعد تعثر عودته للزمالك بعد تجاهل مسؤوليه التفاوض معه للانضمام من باوك اليوناني.
وأشار إلى أنه أبلغ مسؤولي الأهلي وقتها بأنه قد يحتفل بتسجيل الزمالك في مرمى الفريق الأحمر لأنه مشجع للأبيض.
وأضاف:" قلت هذا الكلام للمهندس عدلي القيعي مدير التعاقدات الأسبق بالقلعة الحمراء ، ورد على كلامي بأنني سأحب الأهلي وسأصبح جزءًا من منظومته بعد الانضمام للفريق".
ووقع شيكابالا للأهلي في صيف 2006 قبل أن يتراجع وينضم للزمالك في اللحظات الأخيرة.
وقال القيعي ردًا على شيكابالا عبر قناة الأهلي:" اللاعب تواصل معي عدة مرات للانتقال للفريق الأحمر وهو ما أثار شكوكنا وقتها رغم أن البقاء في باوك كان حلًا مطروحًا أمامه".
وأضاف:" أبلغت حسن حمدي رئيس الأهلي السابق برغبة شيكابالا ولكن كان هناك تحفظ لدينا لأننا نعلم أن اللاعب عاش في الزمالك لسنوات كما أنه يملك قيمة كبيرة ومهارات مميزة ولم يبلغنا بأن الفريق الأبيض لا يريده".
وواصل:" هناك أمور لا تستحق الرد، كيف نقبل أن نتعاقد مع لاعب يقول لنا أنه سيحتفل حال تسجيل الزمالك في مرمى الأهلي؟".
وأتم قائلًا:" الصفقة توقفت بعد تغيير رئيس نادي باوك وتأخر البطاقة الدولية وتدخل الزمالك لإقناع اللاعب بالعودة".